Robert Renan é um dos principais jogadores do Vasco - Luis Robayo / AFP

Robert Renan é um dos principais jogadores do VascoLuis Robayo / AFP

Publicado 13/11/2026 11:48

Um dos destaques do Vasco , Robert Renan é o líder isolado de interceptações do Campeonato Brasileiro, com 61. Ao longo desta temporada, ele se firmou como um dos pilares do setor defensivo do Cruz-Maltino. Neste ano, disputou 54 jogos, todos entre os titulares.

Leia mais: Everton e Nottingham Forest também têm interesse em atacante do Vasco



Os jogadores que estão mais próximos do zagueiro são Igor Formiga (Mirassol) e Nicolás Acevedo (Bahia), que têm 54 e 49, respectivamente. Depois, aparecem Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino) e Jonathan Jesus (Cruzeiro), que somam 45 e 44. Os números são do ‘Sofascore’. Os jogadores que estão mais próximos do zagueiro são Igor Formiga (Mirassol) e Nicolás Acevedo (Bahia), que têm 54 e 49, respectivamente. Depois, aparecem Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino) e Jonathan Jesus (Cruzeiro), que somam 45 e 44. Os números são do ‘Sofascore’.

A trajetória de Robert Renan no Vasco

Robert Renan chegou ao Vasco em meados da temporada passada, emprestado pelo Zenit (RUS). Em 2026, acumulou boas atuações e caiu nas graças da torcida. O vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro, mas a diretoria já manifestou o desejo de mantê-lo no elenco. O zagueiro também mostrou estar satisfeito no Gigante da Colina.



“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o defensor recentemente, em entrevista ao canal oficial do clube.

Situação no Campeonato Brasileiro



O Vasco foca na luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cruz-Maltino soma 41 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 37.



O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra a lanterna Chapecoense, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada da competição nacional.

Leia mais: Vasco define valor máximo a pagar por jovem volante do Goiás

Top-10 de interceptações no Campeonato Brasileiro



1. Robert Renan (Vasco) - 61

2. Igor Formiga (Mirassol) - 54

3. Nicolás Acevedo (Bahia) - 49

4. Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino) - 45

5. Jonathan Jesus (Cruzeiro) - 44

6. Alix Vinicius (Red Bull Bragantino) - 42

7. Raniele (Corinthians) - 42

8. Escobar (Santos) - 42

9. Arthur Dias (Athletico-PR) - 40

10. Matheuzinho (Corinthians) - 40

Leia mais: Rojas não deve jogar mais pelo Vasco e está fora dos planos para 2027

Os jogos que restam ao Vasco em 2026

. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

