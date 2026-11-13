Robert Renan é um dos principais jogadores do VascoLuis Robayo / AFP
Os jogadores que estão mais próximos do zagueiro são Igor Formiga (Mirassol) e Nicolás Acevedo (Bahia), que têm 54 e 49, respectivamente. Depois, aparecem Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino) e Jonathan Jesus (Cruzeiro), que somam 45 e 44. Os números são do ‘Sofascore’.
A trajetória de Robert Renan no Vasco
“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o defensor recentemente, em entrevista ao canal oficial do clube.
Situação no Campeonato Brasileiro
Top-10 de interceptações no Campeonato Brasileiro
2. Igor Formiga (Mirassol) - 54
3. Nicolás Acevedo (Bahia) - 49
4. Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino) - 45
5. Jonathan Jesus (Cruzeiro) - 44
6. Alix Vinicius (Red Bull Bragantino) - 42
7. Raniele (Corinthians) - 42
8. Escobar (Santos) - 42
9. Arthur Dias (Athletico-PR) - 40
10. Matheuzinho (Corinthians) - 40
Os jogos que restam ao Vasco em 2026
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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