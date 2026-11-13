Presidente do Vasco, Pedrinho - Divulgação/ Vasco

Presidente do Vasco, PedrinhoDivulgação/ Vasco

Publicado 13/11/2026 12:10 | Atualizado 13/11/2026 13:29

A temporada não acabou, mas os rumores de possíveis reforços para o Vasco em 2027 já começaram. Um deles envolve o atacante Carlos Vinícius, do Grêmio . Questionado sobre um possível acerto com o centroavante, o presidente Pedrinho desconversou.

"(Risos) Eu não faço promessas. Quando tiver a apresentação de todos os atletas, de possíveis contratações… Quando eles estiverem, vocês vão saber.", afirmou em entrevista à "BTB Sports".

O Cruz-Maltino está negociando com o atacante e teria um acordo encaminhado por Carlos Vinícius, que tem contrato com o Grêmio até o fim do ano. O clube gaúcho nega e mantém confiança em uma renovação.

"A estratégia segue a mesma, nós vamos terminar o campeonato. Depois nós vamos sentar com o Carlos Vinícius, vamos negociar e vamos garantir a permanência dele conosco", disse o vice de futebol do Grêmio, Rafael Lima.

Sobre os rumores de um acerto com o Vasco, o dirigente minimizou e afirmou que isso acontece sempre que o Grêmio vai disputar partidas importantes.



"É engraçado que essas notícias normalmente vêm na véspera de decisão. É impressionante. Isso é método. Toda vez que o Grêmio tem um jogo decisivo, o Carlos Vinicius assina com o Santos, assina com o Atlético-MG, com o Vasco", concluiu.

Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento do clube gaúcho, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.



Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 67 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.



Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino

contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.