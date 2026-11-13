Thiago Mendes não foi relacionado para partida contra Chapecoense Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Vasco terá quatro desfalques contra Chapecoense no Brasileirão
Cruz-Maltino vai à campo em meio a Data Fifa para jogar partida atrasada, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Pedrinho desconversa sobre possível acerto com atacante do Grêmio
Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 67 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências
Robert Renan é o líder de interceptações do Campeonato Brasileiro
Titular absoluto no Vasco, zagueiro se destaca entre todos os jogadores da atual edição da competição nacional; veja o ranking
Antes da Copa Feminina, Alemanha e Peru vão duelar em São Januário
Amistoso entre as seleções acontecerá no dia 4 de dezembro, às 18h15 (de Brasília); jogo serve de preparação para o Mundial de 2027
Everton e Nottingham Forest também tem interesse em atacante do Vasco
Atacante, de 24 anos, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2031; colombiano tem como objetivo retornar ao futebol europeu
Vasco fecha parceria com empresa europeia para gerir sócio-torcedor
Nova patrocionadora também será responsável pela bilheteria dos jogos; Real Madrid, Barcelona e a Fórmula 1 têm vínculo com a Fever
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