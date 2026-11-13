Thiago Mendes não foi relacionado para partida contra Chapecoense - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Thiago Mendes não foi relacionado para partida contra Chapecoense Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/11/2026 17:06

Vasco embarcou para Santa Catarina com quatro novas ausências para encarar a Chapecoense, neste sábado (14), na Arena Condá, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O capitão Thiago Mendes, Nuno Moreira, Sosa e Tchê Tchê não foram relacionados, enquanto o zagueiro Cuesta e Cauã Barros também seguem fora. A delegação doembarcou para Santa Catarina com quatro novas ausências para encarar a Chapecoense, neste sábado (14), na Arena Condá, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O capitão Thiago Mendes, Nuno Moreira, Sosa e Tchê Tchê não foram relacionados, enquanto o zagueiro Cuesta e Cauã Barros também seguem fora.

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Thiago Mendes relatou um quadro de dorsalgia depois da eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (8), e por sugestão do departamento médico cruz-maltino foi indicado que ele não fosse relacionado.

Ainda no setor dos volantes, o Vasco não vai contar com o argentino Sosa, titular absoluto desde sua chegada, por conta de um desconforto, no adutor de sua coxa esquerda, enquanto o Tchê Tchê recebeu o diagnóstico de tendinopatia na perna, sendo assim, passou por um procedimento para solucionar o quadro e precisa ficar de repouso.

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Outro desfalque foi o meio-campista português Nuno Moreira, que perdeu espaço nessa temporada. O jogador relatou dores no adutor de sua coxa esquerda, e também por opção médica foi poupado do confronto contra a Chapecoense, e seguirá no Rio de Janeiro cumprindo o cronograma de recuperação recomendado pelo departamento médico.

Seguem de fora

envolveu em um acidente de carro. Assim, o jogador segue sem uma expectativa concreta para retornar. Além deles, Cauã Barros e Carlos Cuesta seguem fora a mais tempo. O volante, que é cria da Colina, não é relacionado há mais de dois meses, sendo a última vez na vitória de virada por 2 a 1 contra o Grêmio, no dia 12 de setembro. Desde então ele não foi relacionado mais para nenhuma partida, treinou separado do resto do elenco e se. Assim, o jogador segue sem uma expectativa concreta para retornar.

lesão em seu quadril, também na partida contra o Grêmio, e iniciou um tratamento conservador para tratar do problema. Contudo, ele foi diagnosticado com a "síndrome do impacto" e após uma reavaliação médica feita por um especialista indicado pelo Vasco, foi indicado fazer um procedimento cirúrgico. Já Carlos Cuesta não deve mais voltar a vestir a camisa do Vasco. O zagueiro sentiu uma, também na partida contra o Grêmio, e iniciou um tratamento conservador para tratar do problema. Contudo, ele foi diagnosticado com a "síndrome do impacto" e após uma reavaliação médica feita por um especialista indicado pelo Vasco, foi indicado fazer um procedimento cirúrgico.

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Diante deste cenário, o clube de São Januário entrou em contato com o Galatasaray, que é o detentor dos direitos do atleta, para compreender como prosseguir com o caso. Ou seja, passando a decisão de operar ou manter o protocolo conservador para os turcos.

Caso o Vasco queira contar com o jogador, ele vai precisar exercer a opção de compra fixada no valor de 5,75 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões), cenário improvável, em virtude das condições físicas do atleta.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza