Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
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Como chega a Chapecoense
Quem estará no comando do elenco será a comissão técnica permanente, formada por Rodrigo Chipp e Ricardo Chuva. O antigo treinador, Rafael Lacerda, deixou o clube para assumir o Vitória. A escalação deve ser bem mexida, com jovens da base e jogadores que têm contrato para a próxima temporada. Eduardo Doma, suspenso, e Garcez, lesionado, estão fora.
Como chega o Vasco
Pedro Emanuel não poderá contar com nomes importantes para o duelo. Santiago Sosa e Thiago Mendes nem sequer viajaram. O argentino sentiu um desconforto muscular e o brasileiro, um problema nas costas. Reservas, Nuno Moreira e Tchê Tchê são outras baixas no Gigante da Colina.
Ficha técnica
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)
CHAPECOENSE: Gabriel Werner; Heitor, Victor Caetano, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Camilo, David, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Dylan Borrero e Túlio Eduardo. Técnico: Rodrigo Chipp.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Ramon Rique e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.
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