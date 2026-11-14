Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
Depois de ser eliminado da Copa do Brasil, o Vasco volta o foco para o Campeonato Braisleiro. O Cruz-Maltino, que tenta respirar aliviado na luta para fugir da zona da degola, enfrentará a já rebaixada Chapecoense neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em confronto adiado da 21ª rodada da competição nacional.
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Onde assistir?

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
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Como chega a Chapecoense

Já rebaixada, a Chapecoense só precisará cumprir tabela diante do Vasco. O time catarinense ocupa a lanterna isolada do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Nos últimos dez jogos, venceu dois – Corinthians e Fluminense, ambos por 2 a 1. De resto, empatou um e perdeu sete.

Quem estará no comando do elenco será a comissão técnica permanente, formada por Rodrigo Chipp e Ricardo Chuva. O antigo treinador, Rafael Lacerda, deixou o clube para assumir o Vitória. A escalação deve ser bem mexida, com jovens da base e jogadores que têm contrato para a próxima temporada. Eduardo Doma, suspenso, e Garcez, lesionado, estão fora.
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Como chega o Vasco

O Vasco busca a vitória para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, é o 13º colocado, com 41 pontos. O Corinthians abre a zona da degola, com 37. O Cruz-Maltino também espera ganhar para deixar para trás a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, nos pênaltis, para o Palmeiras, em São Januário.

Pedro Emanuel não poderá contar com nomes importantes para o duelo. Santiago Sosa e Thiago Mendes nem sequer viajaram. O argentino sentiu um desconforto muscular e o brasileiro, um problema nas costas. Reservas, Nuno Moreira e Tchê Tchê são outras baixas no Gigante da Colina.
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Ficha técnica

Chapecoense x Vasco
Data e hora: 14/11/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)

CHAPECOENSE: Gabriel Werner; Heitor, Victor Caetano, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Camilo, David, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Dylan Borrero e Túlio Eduardo. Técnico: Rodrigo Chipp.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Ramon Rique e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.