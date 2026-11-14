Pedrinho durante a eleição do Vasco - Neemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Pedrinho durante a eleição do VascoNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/11/2026 16:30

Vasco definirá neste sábado (14) quem será o presidente do clube e o novo Conselho Deliberativo para o próximo triênio, de 2027 a 2029. A eleição começou durante a manhã e o resultado só será divulgado depois das 22h (de Brasília), horário em que termina a votação. definirá neste sábado (14) quem será o presidente do clube e o novo Conselho Deliberativo para o próximo triênio, de 2027 a 2029. A eleição começou durante a manhã e o resultado só será divulgado depois das 22h (de Brasília), horário em que termina a votação.

fotogaleria

Atualmente no cargo, Pedrinho batalha para seguir no comando pela chapa "Sempre Vasco". Seus concorrentes são Pedro Strozenberg, da "Vasco dos Vascaínos"; Sergio Frias, de "O Vasco é Eterno"; e Raul Lima Neto, de "O Vasco É Para Quem Acredita".

O número de candidatos aumentou em relação ao pleito anterior, quando Pedrinho superou Leven Siano, em 2023. Uma reeleição não acontece no Cruz-Maltino há 15 anos, desde que Roberto Dinamite ganhou duas vezes seguidas (2008 e 2011). De lá para cá, Eurico Miranda, Alexandre Campello e Jorge Salgado foram outros que estiveram à frente do Gigante da Colina.

Leia mais: Vasco terá quatro desfalques contra Chapecoense no Brasileirão

Vencedor terá missão especial

Para o início do próximo triênio, o ganhador ficará encarregado de acompanhar e fiscalizar a primeira temporada completa da SAF do Vasco com o novo investidor, o grupo de Marcos Lamacchia.



Essa será a segunda eleição no Cruz-Maltino na qual os novos dirigentes não terão, em teoria, o poder de decisão no futebol. No pleito anterior, a 777 Partners já estava na gestão do departamento, mas depois acabou retirada por não cumprimento do contrato pela atual diretoria social.

Leia mais: Robert Renan é o líder de interceptações do Campeonato Brasileiro

Como funciona a votação?

Assim como nos últimos pleitos, os 7.084 sócios aptos a votar têm duas possibilidades para dar o seu voto: ir à sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro, ou de maneira remota, por uma plataforma eletrônica. O Vasco contratou uma auditoria independente para acompanhar a votação e fiscalizar a integridade do sistema eletrônico e a apuração dos votos.

Leia mais: Everton e Nottingham Forest também têm interesse em atacante do Vasco

As quatro chapas inscritas na eleição

– Sempre Vasco



. Candidato à presidência: Pedro Paulo de Oliveira (Pedrinho)



. 1º vice-presidente: Christiano Borges Stockler Campos



. 2º vice-presidente: Nelson Antonio Sendas

– Vasco dos Vascaínos



. Candidato à presidência: Pedro Strozenberg



. 1º vice-presidente: Mario de Aquino Borges



. 2º vice-presidente: Luiz Candido Ferreira

– O Vasco é Eterno



. Candidato à presidência: Sergio Eduardo Martins Frias



. 1º vice-presidente: Jose Carlos Madureira Vieira



. 2º vice-presidente: Pasqual Jose Macariello

– O Vasco É Para Quem Acredita

. Candidato à presidência: Raul Lima Neto



. 1º vice-presidente: Paulo Ganime



. 2º vice-presidente: Pedro de Menezes Reis