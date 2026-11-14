O Vasco definirá neste sábado (14) quem será o presidente do clube e o novo Conselho Deliberativo para o próximo triênio, de 2027 a 2029. A eleição começou durante a manhã e o resultado só será divulgado depois das 22h (de Brasília), horário em que termina a votação.
Atualmente no cargo, Pedrinho batalha para seguir no comando pela chapa "Sempre Vasco". Seus concorrentes são Pedro Strozenberg, da "Vasco dos Vascaínos"; Sergio Frias, de "O Vasco é Eterno"; e Raul Lima Neto, de "O Vasco É Para Quem Acredita".
O número de candidatos aumentou em relação ao pleito anterior, quando Pedrinho superou Leven Siano, em 2023. Uma reeleição não acontece no Cruz-Maltino há 15 anos, desde que Roberto Dinamite ganhou duas vezes seguidas (2008 e 2011). De lá para cá, Eurico Miranda, Alexandre Campello e Jorge Salgado foram outros que estiveram à frente do Gigante da Colina.
Para o início do próximo triênio, o ganhador ficará encarregado de acompanhar e fiscalizar a primeira temporada completa da SAF do Vasco com o novo investidor, o grupo de Marcos Lamacchia.
Essa será a segunda eleição no Cruz-Maltino na qual os novos dirigentes não terão, em teoria, o poder de decisão no futebol. No pleito anterior, a 777 Partners já estava na gestão do departamento, mas depois acabou retirada por não cumprimento do contrato pela atual diretoria social.
Assim como nos últimos pleitos, os 7.084 sócios aptos a votar têm duas possibilidades para dar o seu voto: ir à sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro, ou de maneira remota, por uma plataforma eletrônica. O Vasco contratou uma auditoria independente para acompanhar a votação e fiscalizar a integridade do sistema eletrônico e a apuração dos votos.
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