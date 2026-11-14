Pedrinho durante a eleição do Vasco - Neemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Pedrinho durante a eleição do VascoNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 14/11/2026 17:00

A eleição para a presidência do Vasco acontece neste sábado (14), com a participação dos sócios do clube na escolha dos próximos representantes. Após registrarem seus votos, Pedrinho e Sergio Frias comentaram o processo eleitoral e destacaram a importância de uma votação pacífica e democrática para o futuro da instituição.

Atual presidente do Vasco, Pedrinho ressaltou a tranquilidade do pleito e classificou o momento como um marco na história recente das eleições do clube. O dirigente, que busca a reeleição, lembrou que outros processos eleitorais foram marcados por episódios de tumulto e destacou a importância de garantir aos associados o direito de escolher livremente o projeto que consideram mais adequado para a instituição.

"A expectativa é boa, sempre com muita serenidade. Tem sido um marco uma eleição pacífica. Para quem viveu o Vasco em outras eleições, sabe como o tumulto era grande. O projeto de cada candidato merece ser ouvido e prevalecer o direito do sócio, democrático, de votar em quem ele acha que seja o melhor para a instituição", disse Pedrinho.

Candidato da oposição, Sergio Frias também comentou a importância do pleito e classificou o sábado como um dia especial para o Vasco. Para ele, a eleição representa uma oportunidade para que o quadro social participe diretamente das decisões sobre os rumos da instituição. Frias ainda ressaltou a importância de manter a realização das eleições a cada três anos, permitindo que os associados definam os caminhos do clube.

"Estamos num dia muito especial para o Vasco. É um dia em que a democracia se mostra de maneira clara e objetiva com o quadro social votando. O fundamento disso tudo é que o Vasco cresça, tenha nesta eleição, independente dos seus representantes, uma percepção clara do vascaíno, que o momento democrático do clube precisa manter-se a cada três anos, para que o sócio do Vasco busque sempre os melhores caminhos para o clube", disse Sergio Frias.

Sergio Frias durante a eleição do Vasco Neemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Pedrinho busca reeleição

Um dos pontos que chama atenção no histórico recente das eleições do Vasco é a ausência de presidentes reeleitos desde Roberto Dinamite. O ex-jogador comandou o clube entre 2008 e 2014 e conseguiu renovar seu mandato em agosto de 2011, quando venceu a disputa eleitoral para permanecer por mais três anos à frente da instituição.

Desde o fim da gestão de Dinamite, nenhum outro presidente do Cruz-Maltino conseguiu conquistar a reeleição. O cenário faz com que o pleito deste sábado também tenha um significado histórico para o atual presidente Pedrinho, já que pode marcar o fim de um período de 15 anos sem que um mandatário consiga renovar seu mandato nas urnas.

Como funciona a votação?

Assim como nos últimos pleitos, os 7.084 sócios aptos a votar têm duas possibilidades para dar o seu voto: ir à sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro, ou de maneira remota, por uma plataforma eletrônica. O Vasco contratou uma auditoria independente para acompanhar a votação e fiscalizar a integridade do sistema eletrônico e a apuração dos votos.

As quatro chapas inscritas na eleição

– Sempre Vasco

. Candidato à presidência: Pedro Paulo de Oliveira (Pedrinho)

. 1º vice-presidente: Christiano Borges Stockler Campos

. 2º vice-presidente: Nelson Antonio Sendas

– Vasco dos Vascaínos

. Candidato à presidência: Pedro Strozenberg

. 1º vice-presidente: Mario de Aquino Borges

. 2º vice-presidente: Luiz Candido Ferreira

– O Vasco é Eterno

. Candidato à presidência: Sergio Eduardo Martins Frias

. 1º vice-presidente: Jose Carlos Madureira Vieira

. 2º vice-presidente: Pasqual Jose Macariello

– O Vasco É Para Quem Acredita

. Candidato à presidência: Raul Lima Neto

. 1º vice-presidente: Paulo Ganime

. 2º vice-presidente: Pedro de Menezes Reis