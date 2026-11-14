Pedrinho é reeleito presidente do Vasco e seguirá no comando até 2029

Pedrinho foi reeleito presidente do Vasco neste sábado (14) e seguirá no comando do clube associativo por mais três anos. Candidato pela chapa Sempre Vasco, o atual mandatário recebeu 4.575 votos e venceu a eleição para o triênio 2027 a 2029, garantindo a continuidade de seu projeto à frente do Cruz-Maltino. A disputa contou ainda com Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto. A votação contou com a participação de 5.875 sócios.

"Desde a eleição passada, nós temos mostrado uma dignidade. Foi uma eleição sem violência. É uma prova de que as mudanças vêm acontecendo. Meu primeiro triênio foi muito duro, de reconstrução e de desafios. Agora, com esperança de um Vasco mais forte, até com a chegada de um investidor. Nunca prometo títulos, nunca prometi e não vou prometer. Prometo uma construção do que fizemos nesse contrato. O Vasco volta a ter respeito, não ter salários atrasados, perigo de transfer ban. É um Vasco com dignidade", disse Pedrinho.

Reeleito presidente do Vasco, Pedrinho venceu com ampla vantagem sobre os concorrentes da oposição, recebendo 4.575 votos dos 5.875, com cerca de 77,8%. Sérgio Frias, da chapa "O Vasco é Eterno", recebeu 480 votos, enquanto Raul Lima Neto, da Chapa Verde, ganhou 472, e Pedro Strozenberg, da chapa "Vasco dos Vascaínos", apenas 323. Além disso, houve 18 votos em branco e 27 votos nulos.

O dirigente, que assumiu a presidência em janeiro de 2024, terá mais um mandato para dar sequência ao trabalho iniciado em um período de instabilidade institucional. Um dos principais desafios de sua primeira gestão foi resolver o impasse envolvendo a 777 Partners, antiga controladora da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que vivia uma crise financeira e jurídica.

Em maio de 2024, poucos meses depois de assumir o cargo, Pedrinho conseguiu, por meio de uma decisão judicial, afastar a empresa norte-americana do controle da SAF. Com isso, o clube associativo retomou o protagonismo nas decisões sobre o futebol e passou a administrar a operação até a definição de um novo investidor.

Outro capítulo importante da gestão foi a negociação da SAF com a Almirante Participações, empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia. Em setembro deste ano, o grupo venceu o leilão para adquirir 90% das ações da empresa. O acordo prevê aportes de R$ 500 milhões no futebol até 2030, além de investimentos em áreas como o centro de treinamento e as categorias de base.

A relação com o novo investidor também teve peso na decisão de Pedrinho de disputar a reeleição. Inicialmente, o presidente demonstrava dúvidas sobre a possibilidade de concorrer a um segundo mandato, mas acabou convencido após conversas com representantes do grupo de Lamacchia. O apoio público de pessoas ligadas ao novo controlador da SAF fortaleceu a candidatura da chapa Sempre Vasco.

A vitória também encerra um longo intervalo na história política do Vasco. Desde Roberto Dinamite, o clube não tinha um presidente reeleito. O ex-atacante comandou a instituição entre 2008 e 2011 e conquistou um novo mandato para o período de 2011 a 2014. Desde então, diferentes dirigentes passaram pela presidência cruz-maltina sem conseguir permanecer no cargo por dois mandatos consecutivos.

Além da relação com a SAF, o novo mandato terá desafios importantes no clube associativo. Entre eles estão a administração das sedes sociais, a manutenção das atividades esportivas, a situação financeira e a preservação do patrimônio vascaíno. A reforma de São Januário e o futuro da estrutura do clube também fazem parte dos temas que estarão no horizonte da próxima gestão.

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