Bruno Duarte marcou para o Vasco contra a ChapecoenseMatheus Lima / Vasco

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Rodrigo Souza
Reforço do Vasco para o segundo semestre da temporada, Bruno Duarte brilhou e foi decisivo para ajudar a encaminhar a permanência na Série A do Brasileirão. O centroavante marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, neste sábado (14), na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada, celebrou os gols e elogiou Andrés Gómez.
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"Andrés (Gómez) é muito qualificado no um contra um, quando pega na profundidade com o marcador eu sei que vai sair alguma coisa especial. Acreditei no movimento, atraí o zagueiro para a segunda trave e e deixei a primeira vazia. Sabia que ele ia cruzar bem e fiz o gol. A segunda (chance) foi ainda melhor do que a primeira, mas estava vindo com muito embalo e não peguei bem", disse Bruno Duarte.
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Apesar do favoritismo diante de um adversário já rebaixado, o Vasco teve dificuldades nos primeiros dez minutos e viu a Chapecoense acertar o travessão. Após o susto inicial, o Cruz-Maltino assumiu o controle da partida e criou boas oportunidades com Andrés Gómez. O atacante colombiano, inclusive, foi responsável pela jogada que terminou em gol de Bruno Duarte aos 35 minutos do primeiro tempo.
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Antes de marcar, Bruno Duarte já havia perdido outra chance em jogada semelhante. Mas o camisa 19 não desanimou. Na segunda chance, aproveitou para abrir o placar. O Vasco ainda levou perigo com Colidio e Marino Hinestroza, que não calibraram bem a mira.
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Na etapa final, o ritmo do jogo caiu e o panorama mudou. A partida ficou mais truncada e com menos chances dos dois lados. O Vasco, porém, ainda tinha o controle e parecia mais perto do segundo gol do que de sofrer o primeiro. Na reta final, Bruno Duarte voltou a marcar, aos 36 minutos, após receber cruzamento de Loide Augusto, que voltou a receber uma oportunidade no Vasco.
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Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.