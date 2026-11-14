Bruno Duarte marcou para o Vasco contra a Chapecoense - Matheus Lima / Vasco

Bruno Duarte marcou para o Vasco contra a ChapecoenseMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/11/2026 23:00

Reforço do Vasco para o segundo semestre da temporada, Bruno Duarte brilhou e foi decisivo para ajudar a encaminhar a permanência na Série A do Brasileirão. O centroavante marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense , neste sábado (14), na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada, celebrou os gols e elogiou Andrés Gómez.

"Andrés (Gómez) é muito qualificado no um contra um, quando pega na profundidade com o marcador eu sei que vai sair alguma coisa especial. Acreditei no movimento, atraí o zagueiro para a segunda trave e e deixei a primeira vazia. Sabia que ele ia cruzar bem e fiz o gol. A segunda (chance) foi ainda melhor do que a primeira, mas estava vindo com muito embalo e não peguei bem", disse Bruno Duarte.

Apesar do favoritismo diante de um adversário já rebaixado, o Vasco teve dificuldades nos primeiros dez minutos e viu a Chapecoense acertar o travessão. Após o susto inicial, o Cruz-Maltino assumiu o controle da partida e criou boas oportunidades com Andrés Gómez. O atacante colombiano, inclusive, foi responsável pela jogada que terminou em gol de Bruno Duarte aos 35 minutos do primeiro tempo.

Antes de marcar, Bruno Duarte já havia perdido outra chance em jogada semelhante. Mas o camisa 19 não desanimou. Na segunda chance, aproveitou para abrir o placar. O Vasco ainda levou perigo com Colidio e Marino Hinestroza, que não calibraram bem a mira.

Na etapa final, o ritmo do jogo caiu e o panorama mudou. A partida ficou mais truncada e com menos chances dos dois lados. O Vasco, porém, ainda tinha o controle e parecia mais perto do segundo gol do que de sofrer o primeiro. Na reta final, Bruno Duarte voltou a marcar, aos 36 minutos, após receber cruzamento de Loide Augusto, que voltou a receber uma oportunidade no Vasco.

Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.