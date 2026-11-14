O Vasco encaminhou a permanência na Série A do Brasileirão. Em jogo atrasado da 21ª rodada, o Cruz-Maltino confirmou o favoritismo e venceu a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado (14), na Arena Condá, com dois gols do centroavante Bruno Duarte. O resultado afasta o time da zona de rebaixamento e aproxima da disputa por vaga nas competições continentais para 2027.
Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.
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Bruno Duarte garante vitória do Vasco
Apesar de já rebaixada para a Série B de 2027, a Chapecoense incomodou o Vasco no começo da partida. O atacante Borrero teve a primeira grande chance em chute que tirou tinta da trave logo aos dois minutos. Na sequência, Max parou em grande defesa de Léo Jardim, aos sete, enquanto Yago Felipe acertou o travessão no minuto seguinte.
Após levar um susto nos minutos iniciais, o Vasco assumiu o controle da partida. O Cruz-Maltino até teve a primeira chance perigosa do jogo logo no primeiro minuto com Andrés Gómez, mas depois voltou a assustar somente quando assumiu as ações. O atacante colombiano voltou a levar perigo aos 11, em chute que tirou tinta do travessão. Depois, criou boa jogada para Bruno Duarte, que não aproveitou.
O Vasco intensificou a pressão após os 20 minutos. Jogando pelo meio e ajudando na construção das jogadas, Colidio isolou uma boa chance aos 26 minutos. Depois, Marino Hinestroza parou em grande defesa de Gabriel Werner. A superioridade vascaína terminou em gol somente aos 35 minutos, quando Bruno Duarte recebeu cruzamento de Andrés Gómez e marcou de cabeça.
O panorama mudou no segundo tempo. O jogo ficou morno, mais truncado e com poucas oportunidades. O Vasco, porém, continuava com o controle das ações. Colidio teve as melhores oportunidades, mas não calibrou bem a mira. O camisa 9, inclusive, foi substituído com dores no joelho esquerdo e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas.
Com dificuldades para definir o resultado, o Vasco manteve a Chapecoense viva. Os catarinenses esboçaram uma pressão, no entanto, esbarraram na própria limitação técnica no último terço. Sem conseguir criar jogadas com a bola no pé, restou tentar pelo alto, mas sem sucesso. Na reta final, porém, o Cruz-Maltino resolveu. Após jogada de Loide Augusto, Bruno Duarte ampliou o placar na Arena Condá.
Chapecoense x Vasco
Campeonato Brasileiro - 21ª rodada Data: 14/11/2026 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Chapecoense: Gabriel Werner; Heitor, Kauan, Victor Caetano (Vinicius) e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (David), Giovanni Augusto (Miguel Carvalho) e Max (Rodrigo); Tulio Eduardo e Borrero (Fernando). Técnico: Rodrigo Chipp Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan (Lucas Freitas) e Lucas Piton (Cuiabano); Jair, Lescano e Colidio (Loide Augusto); Andrés Gómez, Marino Hinestroza (Ramon Rique) e Bruno Duarte (Brenner). Técnico: Pedro Emanuel Gols: Bruno Duarte, aos 35' do 1ºT (0-1); Bruno Duarte, aos 35' do 2ºT (0-2) Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistente: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Cartões amarelos: Borrero, Camilo, Bruno Pacheco (CHA); Robert Renan (VAS)
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