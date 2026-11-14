Vasco venceu a Chapecoense, na Arena Condá - Matheus Lima / Vasco

Vasco venceu a Chapecoense, na Arena CondáMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/11/2026 23:15

Loide Augusto voltou a receber chance no Vasco após mais de um ano. O atacante angolano foi utilizado pela primeira vez pelo técnico Pedro Emanuel e deu uma assistência na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 , neste sábado (14), na Arena Condá, em jogo atrasado pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogador celebrou a nova oportunidade e admitiu a sensação de alívio.

"Senti saudades. É um clube em que eu quis jogar e fiz esforço para vir. É uma sensação de alívio, mas ainda não estou feliz. Preciso trabalhar mais e ganhar ritmo, fiquei cinco meses sem jogar. Mas tenho trabalhado e agradeço ao apoio dos meus colegas e de todos do departamento do Vasco. É uma sensação de alívio", disse Loide Augusto, que foi exaltado pela torcida na Arena Condá.

Loide Augusto voltou a ser relacionado na derrota diante do São Paulo por 1 a 0, em 17 de outubro. O atacante angolano não era selecionado para uma partida do Vasco desde 10 de agosto do ano passado, quando ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG. Da mesma forma, não saiu do banco diante do time paulista, mas voltou ao radar do técnico Pedro Emanuel.

Inicialmente fora dos planos, Loide Augusto voltou a ser considerado após agradar o técnico Pedro Emanuel. O atacante angolano foi até inscrito na Sul-Americana, mas não foi utilizado pelo treinador português. Em meio a necessidade de rodar o elenco e poupar algumas peças, o comandante vascaíno decidiu dar uma nova chance para o jogador e o reintegrou ao elenco.

Loide Augusto atuou por 18 minutos na vitória sobre a Chapecoense e deixou boa impressão. O atacante acertou seis de sete passes feitos, criou uma grande chance e deu uma assistência para o segundo gol de Bruno Duarte. Durante a comemoração, o angolano foi bastante festejado pelos companheiros. Após o jogo, a torcida também gritou o seu nome.

Contratado em fevereiro do ano passado por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) junto ao Alanyaspor, da Turquia, Loide Augusto não conseguiu se firmar no Vasco. O atacante, de 26 anos, disputou apenas 18 jogos e, rapidamente, perdeu espaço. Ele foi emprestado ao Rizespor, da Turquia, no primeiro semestre dessa temporada e retornou em julho. Nos últimos meses, o angolano treinou separado.

Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.