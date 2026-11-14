Vasco venceu a Chapecoense, na Arena CondáMatheus Lima / Vasco
Loide Augusto admite alívio com nova chance no Vasco: 'Senti saudade'
Reintegrado ao elenco no segundo semestre da temporada, angolano deu assistência na vitória sobre a Chapecoense, pelo Brasileirão
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Decisivo, Bruno Duarte celebra gol e elogia Andrés Gómez: 'Especial'
Centroavante marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado (14), na Arena Condá, pela 21ª rodada
Pedrinho é reeleito presidente do Vasco e seguirá no comando até 2029
Candidato pela chapa Sempre Vasco, o atual mandatário venceu a eleição para o próximo triênio e dará continuidade ao
Bruno Duarte faz dois, e Vasco vence Chapecoense em jogo atrasado
Vitória contra o lanterna do Brasileirão afasta o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento e encaminha permanência na Série A
Candidatos à presidência do Vasco votam em eleição: 'Um marco'
Atual presidente, Pedrinho busca reeleição e encerrar um período de 15 anos sem que um mandatário consiga renovar seu mandato
Vasco define novo presidente neste sábado; veja os candidatos
Eleição começou durante a manhã e só terminará às 22h (de Brasília); sócios do clube podem votar de forma presencial ou remota
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