Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensa - Dikran Sahagian/Vasco

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 14/11/2026 23:55 | Atualizado 15/11/2026 00:12

Vasco se aproximou do objetivo de permanecer na Série A. Após vencer a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado (14), na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino encaminhou a permanência na primeira divisão na próxima temporada. Com a vitória, o Gigante da Colina se afastou da zona de rebaixamento e, agora, vê mais de perto a Libertadores. O técnico Pedro Emanuel, porém, mantém cautela.

"Não abordamos isso ainda. Eu acho que ainda não faz sentido (vaga para Libertadores). Matematicamente não está concretizado o primeiro objetivo (ficar na Série A), faltam quatro jogos. Nós temos que valorizar o segundo turno que estamos fazendo, estamos conseguindo resultados fora de casa. Isso ajuda a fazer 44 pontos, fizemos 25 pontos nessas 15 rodadas do segundo turno, isso é um feito importante", disse o treinador.

O Vasco abriu sete pontos de distância para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O risco ainda existe, mas é pequeno, apenas 1.6% de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A distância para a área de classificação para a Libertadores é de nove pontos e restam 12 em disputa. As chances são pequenas, mas as ambições são grandes.

"Com a ambição que temos e com o apoio da torcida, acreditamos que podemos algo mais. Vamos passo a passo. Temos um adversário direto na próxima rodada, vamos nos preparar bem para esse jogo. Na próxima partida posso dizer mais concretamente o que vamos ambicionar. Matematicamente ainda não é possível dizer que está concretizado o objetivo. Se olharmos para tabela, quanto mais acima podemos ficar, nós vamos tentar", completou o técnico português.

Já em relação a vitória sobre a Chapecoense, o treinador português valorizou a postura dos jogadores após a dolorosa eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Pedro Emanuel ressaltou que o Vasco teve dificuldades no começo do jogo, mas destacou que o time soube se recuperar e controlar as ações no decorrer da partida para conquistar mais três pontos no Brasileirão.

"Nós tínhamos consciência (da dificuldade). Hoje era um dia importante para nós, queríamos concretizar pontos nesse jogo atrasado. Não tínhamos nada a ganhar se não fizemos os três pontos. Queria ficar sem sofrer gols novamente, era um objetivo. Não começamos tão bem como eu desejava. Não é fácil jogar aqui, os jogadores foram valentes, souberam defender. Nós fomos valentes", finalizou.

Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.