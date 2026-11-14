Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensaDikran Sahagian/Vasco

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Rodrigo Souza
O Vasco se aproximou do objetivo de permanecer na Série A. Após vencer a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado (14), na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino encaminhou a permanência na primeira divisão na próxima temporada. Com a vitória, o Gigante da Colina se afastou da zona de rebaixamento e, agora, vê mais de perto a Libertadores. O técnico Pedro Emanuel, porém, mantém cautela.
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"Não abordamos isso ainda. Eu acho que ainda não faz sentido (vaga para Libertadores). Matematicamente não está concretizado o primeiro objetivo (ficar na Série A), faltam quatro jogos. Nós temos que valorizar o segundo turno que estamos fazendo, estamos conseguindo resultados fora de casa. Isso ajuda a fazer 44 pontos, fizemos 25 pontos nessas 15 rodadas do segundo turno, isso é um feito importante", disse o treinador.
O Vasco abriu sete pontos de distância para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O risco ainda existe, mas é pequeno, apenas 1.6% de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A distância para a área de classificação para a Libertadores é de nove pontos e restam 12 em disputa. As chances são pequenas, mas as ambições são grandes.
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"Com a ambição que temos e com o apoio da torcida, acreditamos que podemos algo mais. Vamos passo a passo. Temos um adversário direto na próxima rodada, vamos nos preparar bem para esse jogo. Na próxima partida posso dizer mais concretamente o que vamos ambicionar. Matematicamente ainda não é possível dizer que está concretizado o objetivo. Se olharmos para tabela, quanto mais acima podemos ficar, nós vamos tentar", completou o técnico português.
Já em relação a vitória sobre a Chapecoense, o treinador português valorizou a postura dos jogadores após a dolorosa eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Pedro Emanuel ressaltou que o Vasco teve dificuldades no começo do jogo, mas destacou que o time soube se recuperar e controlar as ações no decorrer da partida para conquistar mais três pontos no Brasileirão.
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"Nós tínhamos consciência (da dificuldade). Hoje era um dia importante para nós, queríamos concretizar pontos nesse jogo atrasado. Não tínhamos nada a ganhar se não fizemos os três pontos. Queria ficar sem sofrer gols novamente, era um objetivo. Não começamos tão bem como eu desejava. Não é fácil jogar aqui, os jogadores foram valentes, souberam defender. Nós fomos valentes", finalizou.
Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.