Jogadores do Vasco comemoram vitória sobre a Chapecoense, na Arena CondáMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
Aliviado, o Vasco passou a olhar para cima no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino bateu a Chapecoense por 2 a 0, no último sábado (14), na Arena Condá, em confronto adiado da 21ª rodada da competição nacional, e se afastou de vez da briga contra o rebaixamento.
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Com o resultado, o Gigante da Colina chegou a 44 pontos e saltou para a 11ª posição. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 37.

Agora, o Vasco tentará encostar na luta por uma vaga na Libertadores. Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, pode aumentar até para nove, a depender dos resultados nesta reta final de temporada.

Neste momento, o sexto colocado na tabela é o Bahia, que soma 53. Atrás estão Atlético-MG (51), Red Bull Bragantino (47), Santos (47) e São Paulo (44).
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Vaga na Libertadores seria alento depois de traumas

Para o Vasco, conquistar uma vaga na Libertadores seria um grande alento para fechar o ano, depois das dramáticas eliminações para Boca Juniors e Palmeiras, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil – ambas diante da torcida, que lotou as arquibancadas para apoiar os jogadores.

No torneio continental, o Cruz-Maltino superou os Xeneizes por 1 a 0, na Bombonera, mas saiu derrotado no Maracanã, por 3 a 1. Depois, na competição nacional, perdeu a ida por 1 a 0, no Nubank Parque, e ganhou a volta por 2 a 1, em São Januário. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor.
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Foco na reta final do Campeonato Brasileiro

Liderado por Pedro Emanuel, o Vasco iniciará a preparação para enfrentar o Internacional, quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois do Colorado, o Cruz-Maltino terá pela frente Red Bull Bragantino e Atlético MG, fora de casa, e Vitória, sob os seus domínios.
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Os jogos que restam ao Vasco em 2026

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro