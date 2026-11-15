Admar Lopes, atual diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Admar Lopes, atual diretor executivo de futebol do VascoReprodução / Vasco TV

Publicado 15/11/2026 16:00

O trabalho de Admar Lopes é bem avaliado pela gestão de Pedrinho. Desde a sua chegada, o português fez mudanças de processos de scout e também se destacou pelas movimentações no mercado de transferências. O diregente foi responsável por contratações de nomes como Andrés Gómez, Facundo Colidio, Alan Lescano e Santiago Sosa, além de indicar o nome do técnico Pedro Emanuel.

O bom trabalho de Pedro Emanuel ajudou a consolidar ainda mais o trabalho de Admar Lopes no Vasco. O treinador português assumiu o time na 17ª colocação com 20 pontos em 18 rodadas e conseguiu colocar em 11º lugar com 44. A vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 , neste último sábado (14), praticamente encaminhou a permanência do Cruz-Maltino na elite em 2027.

Nos próximos dias, haverá uma reunião entre a diretoria com Marcos Lamacchia e Mário Junqueira, sócios da Almirante Participações, que comprou a SAF do Vasco. Com a confirmação da reeleição de Pedrinho, os investidores querem discutir os próximos passos do futebol vascaíno. O empresário enteado de Leila Pereira deseja manter Pedrinho envolvido com o futebol, assim como Admar Lopes e Felipe.

Reeleito presidente do Vasco, Pedrinho novos desafios no próximo triênio. Além da relação com a SAF, o novo mandato será marcado por compromissos como a administração das sedes sociais, a manutenção das atividades esportivas, a situação financeira e a preservação do patrimônio vascaíno. A reforma de São Januário e o futuro da estrutura do clube também fazem parte dos temas que estarão no horizonte da próxima gestão.

Já Admar Lopes, por sua vez, deve ter mais cobranças para continuar ajudando o Vasco a crescer. Desde a sua chegada, o Cruz-Maltino foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2025 e semifinalista em 2026, além de chegar à semifinal da Sul-Americana também nesta temporada. Com o time mais competitivo, há expectativa por títulos em 2027. Por outro lado, jogadores como Andrés Gómez ficaram valorizados e podem sair.