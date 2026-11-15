Vasco venceu a Chapecoense, na Arena Condá - Matheus Lima / Vasco

Vasco venceu a Chapecoense, na Arena CondáMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/11/2026 18:00

Após mais de um ano, Loide Augusto voltou a jogar pelo Vasco . O atacante angolano, de 26 anos, foi utilizado pela primeira vez pelo técnico Pedro Emanuel na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 , neste sábado (14), na Arena Condá, em jogo atrasado pela 21ª rodada do Brasileirão, e deixou boa impressão após dar assistência para um dos gols. A postura do jogador no dia a dia rendeu elogios do treinador português.

"Loide é bem disposto, traz uma energia e o grupo gosta muito dele. Tínhamos um plano em que queríamos jogadores fortes para os corredores laterais. Quando sentimos que começamos a perder gás, quisemos mexer um pouco com o jogo. Achamos que era mais importante um jogador que é rápido e no um para um poderia fazer a diferença. Foi por isso que apareceu a oportunidade, ainda bem que aconteceu e ele se associou ao segundo gol. E de uma forma onde ele de fato acrescenta", disse Pedro Emanuel.

Loide Augusto voltou a ser relacionado na derrota diante do São Paulo por 1 a 0, em 17 de outubro. O atacante angolano não era selecionado para uma partida do Vasco desde 10 de agosto do ano passado, quando ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG. Da mesma forma, não saiu do banco diante do time paulista, mas voltou ao radar do técnico Pedro Emanuel.

"É mérito do grupo de como recebeu quem foi reintegrado. Todos têm tido paciência de perceber que, em alguns momentos do treino, é difícil ficar fora, temos três equipes, e não é fácil gerir isso. Mas ajuda quando todos percebem que podem ser solução independentemente do momento. Foi o que aconteceu hoje, trouxemos vários jogadores que têm trabalhado bem e também merecem oportunidades", afirmou o treinador.

Loide Augusto atuou por 18 minutos na vitória sobre a Chapecoense e deixou boa impressão. O atacante acertou seis de sete passes feitos, criou uma grande chance e deu uma assistência para o segundo gol de Bruno Duarte. Durante a comemoração, o angolano foi bastante festejado pelos companheiros. Após o jogo, a torcida também gritou o seu nome.

Contratado em fevereiro do ano passado por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) junto ao Alanyaspor, da Turquia, Loide Augusto não conseguiu se firmar no Vasco. O atacante, de 26 anos, disputou apenas 18 jogos e, rapidamente, perdeu espaço. Ele foi emprestado ao Rizespor, da Turquia, no primeiro semestre dessa temporada e retornou em julho. Nos últimos meses, o angolano treinou separado.

Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.