Vasco venceu a Chapecoense, na Arena Condá - Matheus Lima / Vasco

Vasco venceu a Chapecoense, na Arena CondáMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/11/2026 12:35

Apesar de receber uma nova chance, Loide Augusto tem o futuro incerto no Vasco . O atacante angolano, de 26 anos, voltou a jogar pelo clube após mais de um ano e deu uma assistência na vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 , no último sábado (14), na Arena Condá, pela 21ª rodada do Brasileirão. Porém, nem mesmo a mudança de postura e a boa impressão pode ser suficiente para a permanência.

A tendência é de que Loide Augusto não permaneça no Vasco em 2027, segundo o "ge". O número elevado de estrangeiros dificulta a permanência do atacante angolano para a próxima temporada. Após a vitória sobre a Chapecoense, o técnico Pedro Emanuel chegou a abordar o tema e destacou a dificuldade de ter que deixar jogadores de fora das partidas por causa da nacionalidade.

"Agora, temos que perceber que temos 12 estrangeiros, são nove que podem jogar. Isso faz parte das escolhas que tenho que fazer semanalmente. Agora, é mérito do grupo de como recebeu quem foi reintegrado. Todos têm tido paciência de perceber que, em alguns momentos do treino, é difícil ficar fora, temos três equipes, e não é fácil gerir isso", disse o técnico Pedro Emanuel.

Loide Augusto voltou a ser relacionado na derrota diante do São Paulo por 1 a 0, em 17 de outubro. O atacante angolano não era selecionado para uma partida do Vasco desde 10 de agosto do ano passado, quando ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG. Da mesma forma, não saiu do banco diante do time paulista, mas voltou ao radar do técnico Pedro Emanuel.

Na vitória sobre a Chapecoense, Loide Augusto atuou por 18 minutos e deixou boa impressão. O atacante acertou seis de sete passes feitos, criou uma grande chance e deu uma assistência para o segundo gol de Bruno Duarte. Durante a comemoração, o angolano foi bastante festejado pelos companheiros. Após o jogo, a torcida também gritou o seu nome.

Contratado em fevereiro do ano passado por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) junto ao Alanyaspor, da Turquia, Loide Augusto não conseguiu se firmar no Vasco. O atacante, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2028, disputou apenas 18 jogos e, rapidamente, perdeu espaço. Ele foi emprestado ao Rizespor, da Turquia, no primeiro semestre dessa temporada e retornou em julho. Nos últimos meses, o angolano treinou separado.

Com a vitória, o Vasco chegou a 44 pontos e subiu para o 11º lugar, praticamente encaminhando a permanência na Série A em 2026. Já a Chapecoense, por sua vez, segue em último com 21 pontos e já está rebaixada para a segunda divisão. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.