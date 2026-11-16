Além do sucesso em quadra, jogadores se posicionaram contra o racismo - Divulgação / Vasco da Gama

Além do sucesso em quadra, jogadores se posicionaram contra o racismoDivulgação / Vasco da Gama

Publicado 16/11/2026 15:33 | Atualizado 16/11/2026 15:33

O Vasco da Gama está de volta à elite do futsal brasileiro . Ao superar o São Lourenço na prorrogação, na semifinal da LNF Silver Cresol, o clube carioca garantiu vaga na final da divisão de acesso e, com isso, conquistou, automaticamente, a classificação para a LNF Cresol em 2027.

A série teve três capítulos. No jogo de ida, disputado em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, o Vasco venceu por 5 a 2. Na volta, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o São Lourenço foi superior no tempo normal e venceu por 5 a 3, o que levou a decisão da vaga para a prorrogação. No tempo extra, o Vasco foi mais eficiente, venceu por 1 a 0 e confirmou a classificação.

O resultado reforça o sentido da LNF Silver Cresol, criada na atual temporada como divisão de acesso à elite da modalidade. Com o novo formato, a Liga Nacional de Futsal passou a contar com duas divisões e com um sistema de acesso e descenso entre elas, que premia, pelo mérito esportivo, os clubes que se destacam na competição.

Campeão da Liga Futsal em 2000, o Vasco da Gama passa a integrar o grupo de clubes que disputarão a LNF Cresol em 2027. Antes disso, porém, o clube ainda terá pela frente a final da LNF Silver Cresol, na briga pelo título. O adversário será a Acel, do Paraná, nos dois próximos finais de semana, em dias e horários exatos a serem definidos. Como teve a melhor campanha da primeira fase, o Vasco terá o mando de campo do segundo jogo da decisão. Mais informações sobre a Liga Nacional de Futsal, acesse lnfoficial.com.br.



Sobre a Liga Nacional de Futsal



Uma das modalidades esportivas mais praticadas no Brasil e presente no dia a dia de grande parte da população nacional, o futsal tem na LNF a sua maior competição continental, sendo ainda uma das maiores em todo o mundo. Criada em 1996, a entidade mantém o modelo de franquias, semelhante ao praticado nas ligas norte-americanas. Na edição 2025, o Jaraguá sagrou-se hexacampeão.



A partir de 2026, a LNF será comandada por uma nova diretoria, liderada pelo presidente, Fellipe Drommond, e o CEO, Ricardo Trade, em gestão válida pelos próximos quatro anos.