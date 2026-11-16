Carlos Cuesta em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Carlos Cuesta em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/11/2026 17:40

O zagueiro Carlos Cuesta, de 27 anos, está de saída do Vasco. O colombiano foi liberado pelo clube carioca para viajar para a Alemanha. O objetivo é tratar uma lesão no quadril. A ida para a Europa foi um pedido do Galatasaray, clube turco, que o defensor tem seus direitos ligados.

A tendência é que o colombiano não jogue mais pelo Vasco. Ele tem contrato de empréstimo até o fim da temporada, mas acabou perdendo espaço com Pedro Emanuel, e por conta disso, o Cruz-Maltino não irá exercer a opção de compra no valor de 5,75 milhões de euros (algo em torno de R$ 32,49 milhões). O futuro de Cuesta é incerto, mas o Junior Barranquilla, do seu país, é um dos interessados.

Com a chegada de Pedro Emanuel, o colombiano perdeu sua condição de titular absoluto na defesa do Vasco. Com o Cruz-Maltino deseja exercer a opção de compra de atletas como Robert Renan e de Cuiabano, que são considerados peças fundamentais, com isso a permanência do zagueiro passou a ser considerada como improvável.

O zagueiro chegou ao clube carioca no ano passado e se tornou peça importante na equipe de Fernando Diniz, que foi semifinalista da Copa do Brasil. Porém, a atual temporada, o Cruz-Maltino reforçou o elenco com outros jogadores para a defesa e com isso a titularidade de Cuesta deixou ser considerada um consenso.

A última vez que o defensor defendeu o Vasco foi no dia 12 de setembro na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1. Cuesta sofreu uma lesão no quadril na época e começou a tratar. Sem evolução, o zagueiro acabou sendo liberado para tratar a situação na Alemanha.

No total, Carlos Cuesta entrou em campo pelo Vasco em 48 partidas, anotou três gols e deu duas assistências. O contrato do zagueiro, de 27 anos, vai até o fim do ano. Ele já renovou o empréstimo com o Cruz-Maltino em uma oportunidade, e agora não cabe mais empréstimos.

Outro colombiano pode deixar o Vasco

O atacante do Vasco, Andrés Gómez, de 24 anos, está na mira de mais clubes da Inglaterra. Além do Bournemouth, de Rayan, o jornal espanhol "Marca" revelou que o colombiano está sendo observado pelo Nottingham Forest e pelo Everton.

O Vasco não descarta uma possível transferência para o futebol europeu e acredita que poderá receber algo em torno de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 123,30 milhões) pelo atleta. No caso do Bournemouth, o clube buscou informações de scout e valores sobre o jogador, Andrés Gómez tem contrato até janeiro de 2031 com o Cruz-Maltino, mas os dirigentes sabem que o colombiano tem como meta no médio prazo voltar para a Europa. O entendimento é de que, caso uma proposta vantajosa para todas as partes chegue, nenhum lado oferecerá muita resistência ao negócio.