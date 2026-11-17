Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
A dupla de meio-campistas foi desfalque na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, sábado (14), na Arena Condá. Santiago Sosa ficou fora por causa de dores musculares na coxa esquerda. Já Thiago Mendes não entrou em campo devido a um problema nas costas.
Ambos voltaram a treinar com o restante do elenco no CT Moacyr Barbosa e têm tudo para aparecer na escalação diante do Colorado. Os dois são titulares absolutos no Cruz-Maltino.
Situação no Campeonato Brasileiro
Sendo assim, o Gigante da Colina passou a olhar para cima. O sonho é entrar na luta por uma vaga na Libertadores de 2027. Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, pode aumentar até para nove, a depender dos resultados nesta reta final de temporada.
Neste momento, o sexto colocado na tabela é o Bahia, que soma 53. Atrás estão Atlético-MG (51), Red Bull Bragantino (47), Santos (47) e São Paulo (44).
Vaga na Libertadores seria alento depois de traumas
No torneio continental, o Cruz-Maltino superou os Xeneizes por 1 a 0, na Bombonera, mas saiu derrotado no Maracanã, por 3 a 1. Depois, na competição nacional, perdeu a ida por 1 a 0, no Nubank Parque, e ganhou a volta por 2 a 1, em São Januário. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor.
Os jogos que restam ao Vasco em 2026
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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