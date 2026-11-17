Questionado, Spinelli é um dos que têm futuro incerto no Vasco - Matheus Lima/Vasco

Questionado, Spinelli é um dos que têm futuro incerto no VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 17/11/2026 15:57

Dando os primeiros passos no planejamento de 2027, o Vasco se organiza para reduzir o número de gringos do elenco na próxima temporada. As saídas seriam motivadas pela decisão da CBF, aprovada pelos clubes em setembro, de diminuir o limite de estrangeiros por equipe do Brasileirão . No momento, o Cruz-Maltino tem 12 jogadores de fora do país, quatro a mais que o novo teto.

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Na última janela de transferências, o clube carioca trouxe em definitivo os argentinos Colidio, Sosa e Lescano. Em níveis diferentes, os três foram importantes para bom momento do time no segundo semestre. Por isso, todos devem ser preservados na onda de saídas. Neste raciocínio, o Vasco também não planeja se desfazer do colombiano Andrés Gómez, a não ser que as sondagens de clubes europeus tragam boas propostas.

Frequentemente utilizados como titulares, ainda que não sejam peças-chave do elenco, o uruguaio Puma Rodríguez e o paraguaio Saldivia também têm presença pouco provável na lista de dispensa do Cruz-Maltino. O colombiano Marino Hinestroza é outro que ganhou espaço com Pedro Emanuel na segunda metade deste ano e se tornou importante para o time.

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Descartados estes nomes, os demais estrangeiros do elenco são: Loide Augusto, Johan Rojas, Carlos Cuesta, Spinelli e Nuno Moreira. Cuesta já foi liberado pelo Vasco para tratar uma lesão no quadril na Alemanha, pedido feito pelo Galatasaray, da Turquia, clube do qual ele veio emprestado. O vínculo do zagueiro se encerra em dezembro e o clube carioca não ativará a opção de compra. Ou seja, uma saída já está garantida.

Entenda a redução no limite de estrangeiros

Em setembro, a CBF e os clubes alinharam a diminuição gradual do número máximo de não-brasileiros por equipe. Hoje fixado em nove, o teto passará a ser de oito jogadores em 2027. Daí em diante, o limite diminuirá de um e um, até chegar a cinco estrangeiros por time em 2030. Vale reforçar que os clubes poderão ter uma quantidade além do limite previsto pela entidade. Porém, não poderão relacionar todos eles para uma mesma partida. Veja o modelo simplificado da proposta:

2026 (atual): 9 estrangeiros por time

2027: 8 estrangeiros por time

2028: 7 estrangeiros por time

2029: 6 estrangeiros por time

2030: 5 estrangeiros por time