Andrey Fernandes comemora gol marcado pelo Brasil sub-20 sobre o Peru, no MangueirãoJoílson Marconne / CBF
Vasco deve integrar joia da base no profissional em 2027
Promessa do Gigante da Colina, Andrey Fernandes fez um hat-trick na goleada da seleção brasileira sub-20 em amistoso contra o Peru
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Vasco quer se desfazer de gringos em 2027; veja possível 'barca'
Cruz-Maltino se movimenta para atender ao novo limite de estrangeiros determinado pela CBF; peças-chave do elenco devem ser preservadas
Sosa e Thiago Mendes podem reforçar o Vasco contra o Internacional
Meio-campistas voltaram a treinar com o restante do elenco e devem estar à disposição para o duelo de quinta-feira (19), em São Januário
De saída do Vasco, zagueiro viaja para a Europa
Carlos Cuesta, de 27 anos, tem opção de compra de algo em torno de R$ 32 milhões; Cruz-Maltino não irá exercer prioridade
Vasco irá disputar a elite do futsal em 2027
Cruz-Maltino teve seu período dourado na modalidade no fim dos anos de 1990 e começo dos anos 2000; principal título foi a Liga Futsal
Apesar de nova chance, Loide Augusto deve deixar o Vasco em 2027
Com pouco espaço e o número elevado de estrangeiros no elenco cruz-maltino, atacante angolano pode ser negociado na próxima janela
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