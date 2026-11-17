Andrey Fernandes comemora gol marcado pelo Brasil sub-20 sobre o Peru, no Mangueirão - Joílson Marconne / CBF

Andrey Fernandes comemora gol marcado pelo Brasil sub-20 sobre o Peru, no MangueirãoJoílson Marconne / CBF

Publicado 17/11/2026 17:30 | Atualizado 17/11/2026 17:32

Em 2026, Andrey Fernandes acumula 42 gols em 49 jogos. Ele foi destaque no título brasileiro sub-20 do Vasco, conquistado sobre o Palmeiras, em agosto deste ano. O jovem assinou o primeiro contrato profissional com o Cruz-Maltino no meio do ano, com vínculo válido até 2029. A multa rescisória é de 60 milhões de euros (R$ 378 milhões na cotação atual).

Na próxima temporada, Andrey Fernandes deve ser integrado ao elenco profissional, de acordo com o "ge". Em 2026, ele fez a sua estreia como profissional e atuou contra o Mirassol, na 1ª rodada do Brasileirão. Na época, o Vasco ainda era comandado pelo técnico Fernando Diniz. Desde então, ficou praticamente na categoria de base e realizou apenas alguns treinos com o elenco principal.

A ideia é desenvolvê-lo já a partir da próxima temporada, com mais participação nos treinos para se acostumar com o dia a dia do profissional. Andrey Fernandes continuará atuando pelo sub-20 do Vasco, mas deve ter uma rotina mais ativa no time principal. O jovem já é observado pela comissão técnica de Pedro Emanuel e tem recebido elogios internamente.

Andrey Fernandes fez hat-trick pelo Brasil

A joia do Vasco foi o grande destaque da vitória do Brasil no amistoso contra o Peru, nesta última segunda-feira (16), em Belém. Andrey Fernandes anotou um hat-trick na goleada por 9 a 0, enquanto Robinho Jr (2), Matheos Ferreira, Jhuan Nunes, Yuri Leles e Perede (contra) completaram o placar. Este foi o último amistoso antes do Sul-Americano da categoria.

Andrey Fernandes disputou apenas o seu segundo jogo pela seleção brasileira sub-20. O jovem, que completou 18 anos em fevereiro, subiu do sub-17 balançando as redes quatro vezes em seis oportunidades e se credencia como um dos potenciais artilheiros da equipe comandada pelo técnico Paulo Victor. Com isso, o treinador terá uma "dor de cabeça" para resolver futuramente.