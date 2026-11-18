Vasco exerceu a opção de compra de Robert RenanMatheus Lima / Vasco
Vasco aciona cláusula e acerta compra do zagueiro Robert Renan
Cruz-Maltino exercer opção em acordo com o Zenit, da Rússia, e pagará 8 milhões de euros (R$ 50,9 milhões) pela contratação em definitivo
Zagueiro volta de empréstimo em alta e será opção para o Vasco em 2027
Cruz-Maltino recusou pedido do CRB, que queria renovar vínculo temporário; defensor foi um dos destaques do time na Série B do Brasileirão
Vasco ganha concorrência italiana por Cuiabano
Jogador, de 23 anos, tem contrato de empréstimo até o fim da temporada; Cruz-Maltino tenta reduzir multa junto ao Nottingham Forest
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Vasco deve integrar joia da base no profissional em 2027
Promessa do Gigante da Colina, Andrey Fernandes fez um hat-trick na goleada da seleção brasileira sub-20 em amistoso contra o Peru
Vasco quer se desfazer de gringos em 2027; veja possível 'barca'
Cruz-Maltino se movimenta para atender ao novo limite de estrangeiros determinado pela CBF; peças-chave do elenco devem ser preservadas
Sosa e Thiago Mendes podem reforçar o Vasco contra o Internacional
Meio-campistas voltaram a treinar com o restante do elenco e devem estar à disposição para o duelo de quinta-feira (19), em São Januário
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