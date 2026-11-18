Vasco exerceu a opção de compra de Robert Renan - Matheus Lima / Vasco

Vasco exerceu a opção de compra de Robert RenanMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/11/2026 08:30

Vasco acertou a contratação do zagueiro Robert Renan em definitivo. O Cruz-Maltino acionou a cláusula de opção de compra prevista no acordo com o Zenit, da Rússia, e exerceu o direito, de acordo com informações do "ge". O clube desembolsará 8 milhões de euros (R$ 50,9 milhões) para manter o jogador, que assinará um contrato de longa duração.

A transferência em definitivo será oficializada a partir de janeiro de 2027, que é quando abre a próxima janela de contratações do futebol mundial. A compra do zagueiro era uma das prioridades da direção de futebol do clube. O Vasco já sinalizou com um valor de entrada aos russos, enquanto o restante do montante será pago em parcelas no próximo ano.

Robert Renan é um dos pilares do Vasco e peça-chave para o sistema defensivo. Nos planos do técnico Pedro Emanuel e da nova gestão de futebol liderada pelo empresário Marcos Lamacchia, o zagueiro também tinha o desejo de permanecer no clube. Torcedor do Vasco desde a infância, o jogador sempre manifestou a vontade de jogar no time do coração.

O novo acordo prevê uma valorização salarial para o zagueiro, mas há um plano esportivo também. A diretoria do Vasco promete transformar Robert Renan é uma das "caras" da nova SAF e um dos objetivos é colocá-lo na Seleção para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Ainda há disputa na zaga, embora o técnico Carlo Ancelotti tenha revelado que não deve fazer muitos testes em 2027.



Havia a expectativa que Robert Renan estivesse na lista para esta Data Fifa, nos amistosos contra Japão e Singapura, mas o zagueiro não foi nem para a pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. Mas nada que abale a confiança do jogador e do clube nele. O plano continua o mesmo e há esperança que a convocação pode acontecer na próxima temporada.

Contratado em agosto de 2025, Robert Renan chegou ao Vasco por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia. Desde então, se consolidou no time titular e se tornou um dos pilares do time. No período, o Cruz-Maltino chegou à semifinal da Copa do Brasil e Sul-Americana de 2026, além do vice-campeonato da Copa do Brasil do ano passado. Ao todo, soma 75 jogos e dois gols marcados.