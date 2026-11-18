Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/11/2026 16:58

O Vasco ganhou concorrência na busca pela contratação de Cuiabano . De acordo com informações do "LANCE", um clube da Série A italiana sinalizou que poderá desembolsar 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 62 milhões) pela atleta, que pertence ao Nottingham Forest.

O clube teria, inclusive, enviado representantes ao Rio para acompanhar a partida entre Vasco e Internacional, pelo Brasileiro, para avaliar o lateral-esquerdo. O Vasco tem como trunfo o desejo de Cuiabano de seguir no Cruz-Maltino. Ele acredita que desempenhando bem no clube de São Januário pode chegar até a Seleção.

O Vasco tem uma opção de compra no valor de 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 62 milhões) que podem ser exercidos até o fim do empréstimo em dezembro. Porém, o Cruz-Maltino deseja negociar com o Nottingham Forest o valor.

O clube carioca sinalizou com 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação atual). O Nottingham Forest teria pedido cerca de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55 milhões. Com a possível proposta da equipe italiana, a situação poderá sofrer mudanças.

Cuiabano chegou a São Januário em fevereiro, emprestado pelo Nottingham Forest até o fim desta temporada. Pelo acordo, o Vasco pagou cerca de 1 milhão de euros pelo empréstimo no começo de 2026. Caso o clube carioca exerça a cláusula, o vínculo do lateral será estendido até dezembro de 2030.

O interesse de outros clubes é reflexo da boa temporada de Cuiabano com a camisa do Vasco. O lateral se firmou no time titular e passou a ser alvo de sondagens no mercado, o que aumentou a pressão sobre a diretoria cruz-maltina para resolver a situação antes do fim do empréstimo.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Cuiabano passou pelo Grêmio antes de se destacar no Botafogo, onde fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2024. O desempenho no Alvinegro levou o Nottingham Forest a contratá-lo em 2025, por cerca de 8 milhões de euros. Sem espaço na Premier League, ele voltou ao Botafogo por empréstimo no segundo semestre daquele ano e, no início de 2026, acertou com o Vasco.



A situação de Cuiabano não é a única compra que o Vasco deseja exercer em relação ao seu elenco. O Cruz-Maltino já sinalizou o pagamento 8 milhões de euros (R$ 50,9 milhões) para manter Robert Renan, que pertence ao Zenit, da Rússia. O zagueiro também é um dos destaques da equipe.