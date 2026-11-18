Lyncon se destacou na Série B pelo CRB - Divulgação / CRB

Lyncon se destacou na Série B pelo CRBDivulgação / CRB

Publicado 18/11/2026 21:53

O Vasco terá um reforço caseiro para o setor defensivo em 2027. Após temporada de destaque na Série B do Brasileirão com a camisa do CRB, Lyncon retorna ao clube carioca e será analisado pela comissão técnica de Pedro Emanuel nas próximas semanas. Com Carlos Cuesta de saída e Lucas Freitas em baixa, o zagueiro terá chance de ouro para se firmar no Cruz-Maltino.

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Na última semana, a equipe alagoana abriu conversas com o Vasco para tentar estender o contrato de empréstimo do jogador. Porém, o time de São Januário recusou, movimento que já serve como indicativo de que o defensor está nos planos para a temporada que vem. Em primeiro momento, é provável que o atleta de 21 anos receba chances no Campeonato Carioca, utilizado pelos quatro grandes para fazer testes nos últimos anos.

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Com a recusa cruz-maltina, Lyncon publicou texto de despedida do CRB nesta terça-feira (17) e sacramentou o retorno ao Rio. O zagueiro foi emprestado em fevereiro deste ano, pouco mais de um mês após voltar de outro vínculo temporário, com o Volta Redonda. Sua estreia pelo profissional do Vasco aconteceu em janeiro de 2023, no Carioca, torneio que pode pavimentar seus caminhos no novo retorno à equipe. Seu contrato atual se encerra no fim de 2027.

Lyncon volta ao Vasco em alta

Destaque entre os zagueiros da Série B, Lyncon fez grande segundo semestre emprestado ao CRB. Sem muitas oportunidades na primeira metade do ano, o defensor passou a ganhar mais minutos com a chegada do técnico Fábio Matias, em julho. A partir daí, ele correspondeu e tomou conta da posição na reta final, sendo peça importante na campanha, com um gol e uma assistência em 23 partidas.

Porém, apesar do brilho do zagueiro vascaíno, o CRB não conseguiu a promoção para a elite do Brasileirão. Com tropeço para o Ceará na última rodada, a equipe de Maceió ficou na 7ª posição, dois pontos atrás do 6º colocado Atlético-GO. Por isso, ficou fora dos mata-matas de acesso, disputados entre times do 3º ao 6º lugar, em busca das duas vagas restantes.

"Fim de temporada. Queria agradecer a Deus pelo ano. Infelizmente não conseguimos atingir o objetivo do acesso, mas feliz pela entrega de todo o grupo, que nunca deixou de acreditar e se entregar ao máximo todos os dias", escreveu Lyncon, no Instagram, em texto de despedida do CRB.