Distante da zona de rebaixamento, o Vasco recebe o Internacional, nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão, já de olho na parte de cima da tabela. Embalado por duas vitórias consecutivas na competição nacional, o Cruz-Maltino sonha com uma vaga na Libertadores e encara os últimos jogos como "finais" para conseguir a classificação.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere e Sportv.
Como chega o Vasco
Apesar da eliminação na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Vasco continuou firme no Brasileirão e manteve o bom momento sob o comando do técnico Pedro Emanuel. Vindo de duas vitórias consecutivas, o Cruz-Maltino se afastou da zona de rebaixamento e praticamente garantiu a permanência na primeira divisão em 2027. Agora, o time olha para cima e sonha com Libertadores.
Para o jogo contra o Internacional, o Vasco terá o retorno dos volantes Santiago Sosa e Thiago Mendes, que desfalcaram o time na vitória sobre a Chapecoense. A tendência é que a dupla comece no time titular. Com isso, o Cruz-Maltino terá força máxima para o confronto contra o time gaúcho, que luta contra o rebaixamento e precisa desesperadamente de pontos.
Como chega o Internacional
Na zona de rebaixamento, o Internacional vem mostrando evolução sob o comando do técnico Eduardo Baptista e sonha com a permanência na Série A em 2027. Desde a chegada do treinador, o time gaúcho conseguiu voltar a vencer e tem sido competitivo. Nos últimos três jogos, conquistou duas vitórias. O Colorado chega confiante que pode conseguir pontos em São Januário, mas sabe que o cenário é difícil.
Para o jogo contra o Vasco, o Internacional terá o retorno de Alan Patrick. Destaque do time nos últimos anos, o camisa 10 está de volta após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. Assim, Carbonero vai para o banco de reservas. Por outro lado, Thiago Maia será a ausência. O volante dará lugar a Ronaldo. No gol, Kauan Jesus, ganha mais uma oportunidade, já que Rochet segue no departamento médico.
Vasco x Internacional
Campeonato Brasileiro - 35ª rodada Data e horário: 19/11/2026, às 19h30 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel Internacional: Kauan Jesus; Ronaldo, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Bruno Gomes, Alan Patrick, Vitinho e Matheus Bahia; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG) Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
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