Carlos Vinícius é o artilheiro do Grêmio no BrasileirãoLucas Uebel / Grêmio
Atacante do Grêmio assina pré-contrato de dois anos com o Vasco
Jogador, de 31 anos, tem vínculo até dezembro; no total, ele entrou em campo em 70 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências
Pedro Emanuel vê má atuação do Vasco, mas crê em vaga na Libertadores
Cruz-Maltino venceu o Internacional por 2 a 1 em São Januário, e alimentou as expectativas de um possível retorno à competição continental
Colidio se derrete com torcida do Vasco e fala em vaga na Libertadores
Argentino marcou gol da vitória sobre o Internacional, pelo Brasileirão; atacante parou para assistir ao 'casaca, casaca' em São Januário
Vasco vence o Internacional e garante permanência na Série A
Thiago Mendes, com golaço, e Colidio deram os números do triunfo cruz-maltino em São Januário; agora, clube mira vaga na Libertadores
Com novidades, Vasco divulga relacionados para encarar o Internacional
Santiago Sosa e Thiago Mendes estarão à disposição de Pedro Emanuel para entrar em campo nesta quinta-feira (19), em São Januário
Atacante do Grêmio assina pré-contrato de dois anos com o Vasco
Jogador, de 31 anos, tem vínculo até dezembro; no total, ele entrou em campo em 70 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências
Vasco lança camisa especial para o Dia da Consciência Negra
Camisa já disponível em lojas Gigante da Colina, Shop Vasco e Vasco Store, e pode ser adquirida pelo valor de R$ 227,99 a R$ 239,99
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