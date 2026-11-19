Carlos Vinícius é o artilheiro do Grêmio no Brasileirão - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinícius é o artilheiro do Grêmio no BrasileirãoLucas Uebel / Grêmio

Publicado 19/11/2026 16:40

Depois de algumas semanas de rumores, o Vasco finalmente chegou a um acordo com o atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, que defende o Grêmio. O centroavante assinou um pré-contrato com o clube carioca até o fim de 2028, com a opção de mais um ano de vínculo.

Com isso, o artilheiro deixará o Grêmio em dezembro, sem custos de transferência. O Vasco ofereceu um salário maior e também pagará luvas ao jogador e seus empresários. O acordo está assegurado mesmo se o clube gaúcho conquistar a Copa do Brasil e não ser rebaixado para a Série B, se garantindo na Libertadores de 2027. Caso, Carlos Vinicius não cumpra o acordo, ele terá de pagar uma multa milionária.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 70 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio.

Planejamento para 2027

A temporada ainda não acabou, mas o Vasco já iniciou o seu planejamento para a próxima temporada. A primeira permanência selada é do zagueiro Robert Renan. O Cruz-Maltino efetuou sua opção de compra junto ao Zenit por 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 51,91 milhões) e manterá o atleta, que foi peça fundamental, como parte do grupo em 2027.

Além de Robert Renan, o Vasco já demonstrou o interesse de comprar Cuiabano. Porém, ainda existe alguns ajustes. O Cruz-Maltino sinalizou com 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 45,43 milhões). A opção de compra é no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,89 milhões). O Nottingham Forest não aceitou a primeira proposta, mas admite flexibilizar a liberação do lateral-esquerdo.