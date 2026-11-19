Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 19/11/2026 17:31

Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Internacional, nesta quinta-feira (19). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santiago Sosa e Thiago Mendes estarão à disposição de Pedro Emanuel.

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A dupla de meio-campistas se recuperou e poderá entrar em campo. Os dois não participaram da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, sábado (14), na Arena Condá. Santiago Sosa ficou fora por causa de dores musculares na coxa esquerda. Já Thiago Mendes não atuou devido a um problema nas costas.



Por outro lado, Tchê Tchê será desfalque, com uma tendinopatia na perna direita. Nuno Moreira, que tem dores musculares na coxa direita, é outra baixa para enfrentar o Colorado. A dupla de meio-campistas se recuperou e poderá entrar em campo. Os dois não participaram da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, sábado (14), na Arena Condá. Santiago Sosa ficou fora por causa de dores musculares na coxa esquerda. Já Thiago Mendes não atuou devido a um problema nas costas.Por outro lado, Tchê Tchê será desfalque, com uma tendinopatia na perna direita. Nuno Moreira, que tem dores musculares na coxa direita, é outra baixa para enfrentar o Colorado.

Situação no Campeonato Brasileiro





Sendo assim, o Gigante da Colina passou a olhar para cima. O sonho é entrar na luta por uma vaga na Libertadores de 2027. Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, pode aumentar até para nove,



Neste momento, o sexto colocado na tabela é o Bahia, que soma 54. Atrás estão Atlético-MG (51), Santos (50), Red Bull Bragantino (47) e São Paulo (44). Com a vitória sobre a Chapecoense, o Vasco respirou aliviado e conseguiu se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a 44 pontos e saltou para a 11ª posição. Quem abre a zona da degola é justamente o Internacional, que tem 38.Sendo assim, o Gigante da Colina passou a olhar para cima. O sonho é entrar na luta por uma vaga na Libertadores de 2027. Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, pode aumentar até para nove, a depender dos resultados nesta reta final de temporada Neste momento, o sexto colocado na tabela é o Bahia, que soma 54. Atrás estão Atlético-MG (51), Santos (50), Red Bull Bragantino (47) e São Paulo (44).

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Vaga na Libertadores seria alento depois de traumas

Para o Vasco, conquistar uma vaga na Libertadores seria um grande alento para fechar o ano, depois das dramáticas eliminações para Boca Juniors e Palmeiras, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil – ambas diante da torcida, que lotou as arquibancadas para apoiar os jogadores.



No torneio continental, o Cruz-Maltino superou os Xeneizes por 1 a 0, na Bombonera, mas saiu derrotado no Maracanã, por 3 a 1. Depois, na competição nacional, perdeu a ida por 1 a 0, no Nubank Parque, e ganhou a volta por 2 a 1, em São Januário. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor.

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Os relacionados do Vasco

. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

. Defensores: Cuiabano, Gabriel Pereira, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia;

. Meio-campistas: Jair, Lescano, Mateus Carvalho, Ramon Rique, Santiago Sosa e Thiago Mendes;

. Atacantes: Andrés Gómez, Brenner, Bruno Duarte, Colidio, David, Loide e Marino.