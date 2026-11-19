Alívio em São Januário. O Vasco venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quinta-feira (19), em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão, e garantiu a permanência na Série A do Brasileirão. O fim da briga contra a queda veio após momentos de sufoco e grande arrancada no segundo semestre. Thiago Mendes e Colidio marcaram os gols do triunfo cruz-maltino. Juninho foi às redes pelo Colorado.
Com a vitória, o Vasco saltou para os 47 pontos, na 10ª posição, longe de qualquer risco de rebaixamento. Agora, a equipe olha para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga na Libertadores do ano que vem. O Cruz-Maltino volta a campo neste domingo (22), às 19h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em São Paulo.
'Na veia', Thiago Mendes abre o placar
Desde os primeiros minutos, o Vasco tomou iniciativa e criou as chances mais perigosas. Em três escapadas pelas pontas, a defesa do Internacional precisou de cortes providenciais para salvar a meta. Em seguida, pouco depois de bobeada de Saldivia que quase colocou o time gaúcho na frente, Bruno Duarte recebeu bolão por trás da defesa, driblou o goleiro e foi travado antes de empurrar na direção do gol vazio.
Aos 25, o Cruz-Maltino chegou ao gol, e com pintura. Puma Rodríguez fez cruzamento longo na cabeça de Colidio, que ajeitou para o Thiago Mendes. De fora da área, o capitão vascaíno aproveitou o quique da bola para completar com chute "na veia", no cantinho, e abrir o placar. Na reta final da primeira etapa, as equipes trocaram espetadas, mas sem sucesso.
Andrés Gómez serve Colidio com estilo
Mexido na volta do intervalo, o Internacional rapidamente voltou para o jogo. Aos 5, em jogada ensaiada de escanteio, Alan Patrick deu fatiada em busca de Bruno Gomes na segunda trave. O lateral escorou para dentro da área, onde o zagueiro Juninho esperava para cabecear sem tirar os pés do chão, no cantinho de Léo Jardim, e igualar o placar.
Aos 18, o Cruz-Maltino segurou a reação colorada. Andrés Gómez recebeu pela direita, chamou Aguirre para dançar e encontrou Colidio livre na entrada da área. O argentino finalizou cruzado, de primeira, e recolocou o Vasco na frente. Em escapada de Carbonero pela esquerda, Alan Patrick teve tudo para empatar, mas parou em desvio do próprio companheiro, Sanabria, quase em cima da linha.
Vasco 2x1 Internacional
Brasileirão - 35ª rodada
Data e hora: 19/11/2026, às 19h30 (de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro
Gols: Thiago Mendes, 25' do 2ºT (1-0); Juninho, 6' do 2ºT (1-1); Colidio, 18' do 2ºT (2-1) Cartões amarelos: Alan Patrick (INT), Bruno Duarte (VAS), Vitinho (INT), Andrés Gómez (VAS), Villagra (INT), Mercado (INT) Cartões vermelhos: -
Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG) Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel) Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Lescano (Jair) e Thiago Mendes (Ramon Rique); Andrés Gómez, Colídio (Marino) e Bruno Duarte (Brenner).
INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Baptista) Kauan Jesus; Bruno Gomes (Alex), Mercado, Juninho (Paulinho) e Aguirre; Victor Gabriel (Carbonero), Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho e Alerrandro (Sanabria).
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