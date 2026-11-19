Colidio ganha abraço de Thiago Mendes após gol pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Colidio ganha abraço de Thiago Mendes após gol pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/11/2026 22:01

Colidio viveu de conexão com a torcida cruz-maltina em São Januário. Autor do gol da vitória por 2 a 1 do Vasco sobre o Internacional , nesta quarta-feira (19), pela 35ª rodada do Brasileirão, o argentino declarou estar "muito contente" em ter decidido o jogo. Porém, interrompeu a resposta para admirar o momento de troca do elenco com as arquibancadas, ao som de "casaca, casaca".

Depois de acompanhar, com sorriso no rosto, o grito e o hino vascaíno, o atacante rasgou elogios à torcida. Ele reconheceu a importância do apoio e do estádio cheio nessa reta final, e projetou esforço extra pelo novo objetivo do Cruz-Maltino no Brasileirão. Após garantir a permanência na Série A com a vitória sobre o Inter, o clube foca na chance de se classificar para a Libertadores do ano que vem.

"Muito lindo. A torcida, todos os jogos, nos acompanha, lota o estádio. É importante para nós. Estão esperançosos de nos classificarmos para a Libertadores. O time também está esperançoso. Faltam três partidas e, nas três, teremos que conseguir a vitória para sonhar com a Libertadores", disse Colidio, após o jogo, em entrevista ao "Premiere".

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O grito de "casaca, casaca" vem sendo mantra de uma forte conexão entre os jogadores vascaínos e a torcida, repetido em praticamente todas as vitórias desta arrancada no segundo semestre. Vindo de sufoco no primeiro turno, o Cruz-Maltino contou com o apoio incondicional das arquibancadas para se manter na elite do Brasileirão, mesmo dividindo as atenções com a Sul-Americana e a Copa do Brasil.

Como foi o gol de Colidio?

O gol do Colidio contra o Internacional partiu de linda arrancada de Andrés Gómez. Aos 18 minutos do segundo tempo, o colombiano recebeu lançamento pela direita, chamou o Aguirre para dançar e, com belo passe, encontrou o argentino livre na entrada da área. Ele finalizou cruzado e rasteiro, de primeira, para recolocar o Vasco à frente do placar e dar números finais à vitória por 2 a 1.

Situação na tabela e próximo jogo

Com o triunfo desta quarta-feira (19), o Vasco saltou para os 47 pontos, na 10ª posição, longe de qualquer risco de rebaixamento. Agora, a equipe olha para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga na Libertadores do ano que vem. O Cruz-Maltino volta a campo neste domingo (22), às 19h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em São Paulo.