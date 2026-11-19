Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensa - Dikran Sahagian/Vasco

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 19/11/2026 23:31

Técnico do Vasco, Pedro Emanuel não ficou muito satisfeito com a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional , nesta quinta-feira (19), em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão. Apesar dos três pontos, que garantiram a permanência na Série A e renovaram as esperanças de uma possível vaga na Libertadores do ano que vem, o português declarou que a equipe foi atrapalhada pelo cansaço e pelo gramado.

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"Acho que temos que considerar que um pouco do que aconteceu hoje é fruto da temporada longa e de algum desgaste físico, mas não só. Juntando isso, tem algumas questões que acho que é importante falarmos. O estado do gramado, apesar de ser em São Januário e nós tentarmos sempre tratá-lo bem, não é o melhor para ter um futebol de alta qualidade", disse Pedro Emanuel, após o jogo, em entrevista coletiva.



Em seguida, o treinador reconheceu a luta do Internacional, que, mesmo em noite pouco inspirada, chegou a empatar o marcador e ofereceu dificuldades ao Cruz-Maltino. Segundo o português, o crescimento do time gaúcho minou a confiança do elenco vascaíno.

"Tivemos um adversário que nos deu muito trabalho até o último segundo de jogo, sempre acreditou. Começamos a perder a nossa confiança com bola, alguns jogadores que clareiam o nosso jogo estiveram abaixo, isso é normal. Mas salvamos os três pontos", prosseguiu.

Em meio às críticas, Pedro Emanuel admitiu que o Vasco pode sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem pelo Brasileirão. Para isso, precisa de vitórias e combinação de resultados nas três últimas rodadas. Caso o Cruz-Maltino consiga a classificação na reta final, a façanha será fruto do apoio da torcida e da regularidade jogando em casa, de acordo com o treinador.

"Se fosse pela consistência que tivemos nesse jogo, seria difícil. Mas são três pontos que alimentam nosso objetivo. Primeiro de tudo, é dizer desde já que de todos esses pontos que conquistamos no segundo turno, grande parte foi aqui em São Januário. Revela bem a importância de nossos jogos em casa e da influência que felizmente a torcida voltou a ter na equipe. Tudo isso é muito importante para nós. Tenho que dar os parabéns. Como é lógico, não podemos deixar de alimentar algo que pode se tornar possível para nós", completou.



Com o triunfo, o Vasco saltou para os 47 pontos, na 10ª posição, longe de qualquer risco de rebaixamento. Agora, a equipe olha para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga na Libertadores do ano que vem. O Cruz-Maltino volta a campo neste domingo (22), às 19h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em São Paulo.