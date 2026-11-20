Tiago Volpi é goleiro do Bragantino - Divulgação / Bragantino

Tiago Volpi é goleiro do BragantinoDivulgação / Bragantino

Publicado 20/11/2026 11:05

Com a permanência na Série A garantida , o Vasco agora tem seus olhos voltados para 2027 com atenção ainda maior. De acordo com informações da "ESPN", o Cruz-Maltino deseja a contratação de um goleiro para a próxima temporada e tem dois ex-jogadores de clubes rivais como possibilidades.

O desejo de um goleiro passa pela vontade de ter alguém que dispute com Leo Jardim a vaga de titular no ano que vem. Daniel Fuzato, que é atualmente o suplente direto, não preenche esses requisitos e deverá deixar o clube carioca na próxima temporada.

Atualmente são quatro os jogadores que o Vasco está observando. O favorito é Tiago Volpi, que foi revelado pelo Fluminense, teve passagem pelo São Paulo, e que atualmente está no Bragantino. Ele tem contrato somente até dezembro e poderá deixar o clube paulista gratuitamente.

Outra opção é Santos, que foi titular do Flamengo no título da Libertadores de 2022. Atualmente, o goleiro está no Athletico-PR, porém, não é fixo na equipe principal de Odair Hellmann. A tendência é que ele siga em Curitiba, mesmo com contrato até o fim da temporada.

Lucas Arcanjo, do Vitória, que já despertou interesse do Fluminense, também é uma opção. O goleiro tem contrato com o clube baiano até o fim de 2028, mas um rebaixamento para a Série B pode fazer o arqueiro mudar de ares na próxima temporada.

João Paulo tem contrato com o Santos até o fim do ano que vem, mas atualmente perdeu espaço no elenco. O goleiro não sabe se irá continuar no clube paulista na próxima temporada.

Planejamento para 2027

O Vasco já iniciou o seu planejamento para a próxima temporada e tem seu primeiro reforço. O atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, assinou um pré-contrato de dois anos com o Cruz-Maltino e será a principal opção para a camisa 9 em 2027. O atleta, que defende o Grêmio, irá assinar sem custos adicionais pelo clube de São Januário.

Além dele, o Vasco também negocia com o volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, que defende o Goiás. O Cruz-Maltino tem a concorrência do Flamengo. O Esmeraldino rejeitou algumas propostas do clube de São Januário e a negociação segue em compasso de espera.

A temporada ainda não acabou, mas o Vasco já iniciou o seu planejamento para a próxima temporada. A primeira permanência selada é do zagueiro Robert Renan. O Cruz-Maltino efetuou sua opção de compra junto ao Zenit por 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 51,91 milhões) e manterá o atleta, que foi peça fundamental, como parte do grupo em 2027.

Além de Robert Renan, o Vasco já demonstrou o interesse de comprar Cuiabano. Porém, ainda existe alguns ajustes. O Cruz-Maltino sinalizou com 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 45,43 milhões). A opção de compra é no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,89 milhões). O Nottingham Forest não aceitou a primeira proposta, mas admite flexibilizar a liberação do lateral-esquerdo.