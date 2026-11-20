Santiago Sosa em treinamento do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco da Gama

Santiago Sosa em treinamento do VascoDikran Sahagian / Vasco da Gama

Publicado 20/11/2026 17:10

Reforço do Vasco para o segundo semestre, Santiago Sosa, de 27 anos, rapidamente se ambientou bem e se tornou peça fundamental no esquema de Pedro Emanuel. Com as boas atuações, o Cruz-Maltino recebeu sondagens e de clubes do exterior, mas uma transferência está descartada.

De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, algumas equipes sinalizaram com valores superiores a 8 milhões de dólares (cerca de R$ 47 milhões). Porém, o Cruz-Maltino foi categórico ao rejeitar as investidas. Sosa é considerado peça fundamental e neste momento o clube não tem interesse em negociá-lo.

Em agosto, o Vasco pagou 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões na cotação da época) para tirar o atleta, que atua como zagueiro e como volante, do Racing. O argentino assinou contrato até dezembro de 2029.

No total, Sosa entrou em campo pelo Vasco em 20 jogos e não fez gols ou deu assistências. Antes do Racing, ele passou pelo River Plate, clube que o revelou, e pelo Atlanta United, dos Estados Unidos.

Vasco também recebeu sondagens por colombiano

Sosa não foi o único jogador do Vasco a ser sondado por equipes do exterior recentemente. O atacante do Vasco, Andrés Gómez, de 24 anos, está na mira de mais clubes da Inglaterra. Além do Bournemouth, de Rayan, o jornal espanhol "Marca" revelou que o colombiano está sendo observado pelo Nottingham Forest e pelo Everton.

O Vasco não descarta uma possível transferência para o futebol europeu e acredita que poderá receber algo em torno de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 123,30 milhões) pelo atleta. No caso do Bournemouth, o clube buscou informações de scout e valores sobre o jogador, Andrés Gómez tem contrato até janeiro de 2031 com o Vasco, mas os dirigentes sabem que o colombiano tem como meta no médio prazo voltar para a Europa. O entendimento é de que, caso uma proposta vantajosa para todas as partes chegue, nenhum lado oferecerá muita resistência ao negócio.

Andrés Gómez chegou ao Vasco no ano passado, emprestado pelo Rennes, da França. Rapidamente se tornou peça importante no elenco, e no começo de 2026, o Cruz-Maltino pagou cerca de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época) para comprar 60% dos direitos econômicos.

No total, o atacante entrou em campo em 72 partidas, anotou 9 gols e deu 14 assistências. O colombiano é visto como um dos principais jogadores do elenco. Até por isso, o departamento de futebol do Vasco já mapeia jogadores para a posição, caso haja a saída do colombiano para a próxima temporada.