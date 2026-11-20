Santiago Sosa em treinamento do VascoDikran Sahagian / Vasco da Gama
Vasco recebe sondagens por Sosa, mas rechaça vender argentino
Jogador, de 29 anos, chegou ao clube carioca em agosto depois de operação de R$ 38 milhões, junto ao Racing, da Argentina
Vasco recebe sondagens por Sosa, mas rechaça vender argentino
Jogador, de 29 anos, chegou ao clube carioca em agosto depois de operação de R$ 38 milhões, junto ao Racing, da Argentina
Vasco mira atacante do Corinthians, que fez três no Botafogo
Representantes de Kaio César se reuniram ao menos duas vezes com o Cruz-Maltino; atacante está emprestado pelo Al Hilal até dezembro
Vasco quer goleiro para 2027 e mira ex-jogadores de clubes rivais
Cruz-Maltino deseja nome para o setor para concorrer com Leo Jardim; quatro atletas estão sendo avaliados para uma investida
Pedro Emanuel vê má atuação do Vasco, mas crê em vaga na Libertadores
Cruz-Maltino venceu o Internacional por 2 a 1 em São Januário, e alimentou as expectativas de um possível retorno à competição continental
Colidio se derrete com torcida do Vasco e fala em vaga na Libertadores
Argentino marcou gol da vitória sobre o Internacional, pelo Brasileirão; atacante parou para assistir ao 'casaca, casaca' em São Januário
Vasco vence o Internacional e garante permanência na Série A
Thiago Mendes, com golaço, e Colidio deram os números do triunfo cruz-maltino em São Januário; agora, clube mira vaga na Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.