Com três gols, Kaio César foi o destaque do Corinthians - Reprodução / Premiere

Com três gols, Kaio César foi o destaque do CorinthiansReprodução / Premiere

Publicado 20/11/2026 14:20

Destaque do Corinthians na goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na quarta-feira (18), com três gols, o atacante entrou na mira do Vasco para a próxima temporada. A informação foi revelada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pela ESPN.

Kaio César pode trocar de clube no futebol brasileiro em 2027., na quarta-feira (18), com três gols, o atacante entrou na mira do Vasco para a próxima temporada. A informação foi revelada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pela ESPN.

Segundo a apuração, houve ao menos duas reuniões entre representantes do jogador e a diretoria vascaína. Ainda assim, nenhuma proposta foi formalizada ao estafe do atacante.



Permanência distante

Kaio César está emprestado ao Corinthians pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, até o fim de dezembro. A cláusula de prioridade de compra prevista no contrato com o clube paulista, no entanto, expirou em outubro.



Para ficar em definitivo com 50% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians precisaria desembolsar 6 milhões de euros, cerca de R$ 38 milhões. Nos bastidores, a avaliação é de que o momento turbulento vivido pelo clube no Parque São Jorge dificulta a permanência.



O próprio atacante já demonstrou o desejo de continuar. Recentemente, Kaio César afirmou que torce para ficar muito tempo no Corinthians e que conseguiu mostrar que vale a pena apostar nele.



Otimismo no Vasco

Do lado cruz-maltino, há otimismo para que a negociação avance. Os novos proprietários da SAF do Vasco devem investir cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 130 milhões, em reforços para 2027.

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Outro fator que favorece o Vasco é a baixa expectativa de que o Al Hilal queira o atacante de volta. Kaio César não está nos planos do técnico Simone Inzaghi, e o clube saudita já conta com 13 estrangeiros no elenco. Além disso, o titular absoluto da posição é o brasileiro Gabriel Martinelli, ex-Arsenal. Outro fator que favorece o Vasco é a baixa expectativa de que o Al Hilal queira o atacante de volta. Kaio César não está nos planos do técnico Simone Inzaghi, e o clube saudita já conta com 13 estrangeiros no elenco. Além disso, o titular absoluto da posição é o brasileiro Gabriel Martinelli, ex-Arsenal.

Vasco agitado no mercado

Kaio César não é o único alvo do Cruz-Maltino para a próxima temporada. O clube já acertou um pré-contrato com o atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, e negocia a compra em definitivo do lateral-esquerdo Cuiabano, emprestado pelo Nottingham Forest. O Vasco também disputa com o Flamengo a contratação do volante Lucas Rodrigues, joia do Goiás, e tem quatro goleiros no radar, entre eles Volpi, para reforçar a disputa com Léo Jardim.

Grande fase

O interesse acompanha o bom momento do atacante. Contra o Botafogo, Kaio César marcou três gols e recebeu a maior nota do Campeonato Brasileiro de 2026 no ESPN Bola de Prata. Na temporada, ele soma 36 jogos pelo Corinthians, com sete gols e quatro assistências.



A goleada também foi importante para o Corinthians na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o time paulista ganhou fôlego nas rodadas finais do Brasileirão.