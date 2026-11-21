Vasco de Pedro Emanuel tornou-se um visitante indigesto nas últimas rodadas - Matheus Lima/Vasco

Vasco de Pedro Emanuel tornou-se um visitante indigesto nas últimas rodadasMatheus Lima/Vasco

Publicado 21/11/2026 15:31



O Vasco saiu da agonia para a esperança no Brasileirão e agora tem dois confrontos diretos para manter vivo o sonho da vaga na Libertadores de 2027 . A partir do primeiro desafio, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (22) às 19h30 em Bragança Paulista, e do segundo, contra o Atlético-MG no dia 29, em Belo Horizonte, a equipe de Pedro Emanuel buscará manter a boa sequência recente fora de casa.

Foram quatro vitórias e apenas uma derrota do Cruz-Maltino nas últimas cinco rodadas como visitante do Brasileirão. Ao conquistar 12 pontos dos 15 possíveis, o time deu a arrancada necessária para sair do Z-4, livrar-se do rebaixamento e entrar na briga para estar na principal competição continental.



"O Vasco precisa estar na Libertadores, e creio que podemos conseguir com a equipe que temos", afirmou Colidio.



Esse desempenho começou na importante virada em cima do Grêmio, com o 2 a 1, em Porto Alegre, e continuou no Rio, com a vitória pelo mesmo placar sobre o Botafogo, no Nilton Santos. Depois aconteceu a derrota por 1 a 0 para o São Paulo e, três rodadas mais tarde, a grande vitória por 3 a 1 em cima do Athletico-PR, a primeira na Arena da Baixada em jogos do Brasileirão.



A última vítima foi a já rebaixada Chapecoense, em partida adiada pela 21ª rodada, com um 2 a 0 na Arena Condá. Ao todo, o Vasco marcou nove gols e sofreu apenas quatro.



Um desempenho muito bom, ainda mais em comparação com o início de Pedro Emanuel. Quando assumiu um time em crise, o português sofreu nos primeiros quatro jogos fora de casa, com três derrotas e apenas um empate, com o Bahia, no único desses compromissos sem sofrer gol.



O Cruz-Maltino chegou a ser goleado por 4 a 1 para o Palmeiras, além de não pontuar contra Fluminense e Vitória, ambos 1 a 0.



Agora, restam dois jogos ao Vasco como visitante para seguir pontuando e poder chegar na última rodada, em São Januário contra o Vitória, em condições de garantir a tão almejada vaga na Libertadores de 2027. Desejo este que fugiu nas Copas Sul-Americana e do Brasil.



"Temos uma coisa que ninguém pode retirar: a ambição. Se vamos ter qualidade e capacidade para lutar por essa vaga, só os jogos vão dizer. Agora é o momento da verdade. Não gosto de vender ilusões. O momento é bom, de confiança, mas não é de ilusão. É uma realidade que podemos atingir e vamos tentar alcançá-la", avisou Pedro Emanuel.



Os últimos cinco jogos do Vasco fora de casa no Brasileirão



Chapecoense 0x2 Vasco - 14/11/2026 - 21ª rodada



Athletico Paranaense 1x3 Vasco - 4/11/2026 - 34ª rodada



São Paulo 1x0 Vasco - 18/10/2026 - 31ª rodada



Botafogo 1x2 Vasco - 8/10/2026 - 29ª rodada



rêmio 1x2 Vasco - 12/9/2026 - 27ª rodada