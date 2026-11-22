Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
Bragantino x Vasco: onde assistir pela TV, escalações e mais
Confronto direto por uma possível vaga na Libertadores coloca frente a frente duas equipes que estão com 47 pontos no Brasileirão
Onde assistir a Bragantino x Vasco
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Vasco cresce fora de casa e terá dois testes por vaga na Libertadores
Longe do Rio, Cruz-Maltino enfrentará dois adversários diretos na disputa por eventuais G-7, G-8 e G-9 do Campeonato Brasileiro
Vasco recebe sondagens por Sosa, mas rechaça vender argentino
Jogador, de 29 anos, chegou ao clube carioca em agosto depois de operação de R$ 38 milhões, junto ao Racing, da Argentina
Vasco mira atacante do Corinthians, que fez três no Botafogo
Representantes de Kaio César se reuniram ao menos duas vezes com o Cruz-Maltino; atacante está emprestado pelo Al Hilal até dezembro
Vasco quer goleiro para 2027 e mira ex-jogadores de clubes rivais
Cruz-Maltino deseja nome para o setor para concorrer com Leo Jardim; quatro atletas estão sendo avaliados para uma investida
Pedro Emanuel vê má atuação do Vasco, mas crê em vaga na Libertadores
Cruz-Maltino venceu o Internacional por 2 a 1 em São Januário, e alimentou as expectativas de um possível retorno à competição continental
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