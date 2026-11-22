Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/11/2026 10:13

caso o G-6 vire G-7 ou G-8.

O Vasco começa contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (22), às 19h30, em Bragança Paulista, sua sequência de dois jogos fora de casa na reta final do Brasileirão. E esses dois próximos compromissos serão decisivos para a definição de uma possível vaga na Libertadores de 2027,

Onde assistir a Bragantino x Vasco



O confronto direto pela 36ª rodada do Brasileirão passará no SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay per view).



Provável escalação do Vasco



Em 10º lugar, com 47 pontos, o time de Pedro Emanuel está empatado com o Bragantino, mas perde no saldo de gols (-4 contra 4). Ou seja, uma vitória fora de casa será essencial para subir ao menos uma posição na tabela e seguir vivo na disputa por vaga na Libertadores.



Afinal, se chegar a 50 pontos o Vasco ficará a apenas um do Atlético-MG, atualmente sétimo colocado e que será o próximo adversário no Brasileirão, em jogo em Belo Horizonte. O oitavo colocado é o Santos, com 50 e que só joga na segunda-feira contra o Grêmio, na Vila Belmiro.



Por isso, vencer em Bragança Paulista é essencial e o Pedro Emanuel contará com todos os titulares à disposição. Os únicos desfalques já estavam no departamento médico e não jogam mais pelo clube: Nuno Moreira e Cuesta.



Com isso, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.



Como deve jogar o Massa Bruta



Do outro lado, o técnico Vagner Mancini volta a contar com o atacante Lucas Barbosa, mas perdeu Matheus Fernandes e Fernando. Os dois estão suspensos, por terem recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense, e serão os desfalques.



Com a necessidade de vencer em casa para seguir sonhando com a Libertadores de 2027, o Red Bull Bragantino deve jogar com: Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Herrera (Mosquera) e Eduardo Sasha.



Arbitragem da partida



Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luís Carlos de Franca Costa (RN)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)