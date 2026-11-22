Tchê Tchê, dentro da área, abriu o placar em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Tchê Tchê, dentro da área, abriu o placar em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/11/2026 13:44

Tchê Tchê está cada vez mais perto de se despedir do Vasco. O volante ficou fora da delegação que enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. A ausência foi por opção técnica do treinador Pedro Emanuel e reforça a tendência de saída do jogador ao fim da temporada, segundo o site 'ge'.

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O contrato de Tchê Tchê com o Vasco termina em dezembro, e o clube ainda não iniciou conversas para renovar o vínculo. Com isso, o meio-campista deve ficar livre no mercado e poderá escolher o próprio destino para 2027.

O contrato de Tchê Tchê com o Vasco termina em dezembro, e o clube ainda não iniciou conversas para renovar o vínculo. Com isso, o meio-campista deve ficar livre no mercado e poderá escolher o próprio destino para 2027.

Perda de espaço

A situação do volante mudou nas últimas semanas. A última partida de Tchê Tchê foi no clássico contra o Flamengo, em 29 de outubro. Desde então, ele não entrou mais em campo e também ficou fora das listas de relacionados para os jogos contra Chapecoense e Internacional.

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O cenário contrasta com o de pouco mais de um mês atrás. Em outubro, o volante chegou a ser o capitão do Vasco na partida contra o São Paulo. O cenário contrasta com o de pouco mais de um mês atrás. Em outubro, o volante chegou a ser o capitão do Vasco na partida contra o São Paulo.

Cláusula de renovação

O contrato do jogador prevê renovação automática em duas situações: a conquista da Copa do Brasil ou o cumprimento de uma meta de partidas. A primeira possibilidade caiu por terra com a eliminação do Vasco para o Palmeiras na semifinal. Já a meta de jogos está próxima de ser atingida, o que ajuda a explicar a ausência do volante nas últimas rodadas.



Aos 34 anos, Tchê Tchê disputou 44 partidas pelo Vasco em 2026.



Futuro em aberto

Como o vínculo termina em dezembro, o volante já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Nas redes sociais, perfis ligados ao Vasco apontam o Novorizontino, que garantiu o acesso à Série A, como possível destino, mas não há confirmação de acordo.



O Vasco, por sua vez, já planeja o elenco de 2027 e prepara uma lista de saídas, em meio à busca por reforços para a próxima temporada. Além de Tchê Tchê, o volante Jair, o goleiro Daniel Fuzato e o atacante Johan Rojas aparecem entre os nomes que devem deixar o clube. Fuzato, aliás, foi anunciado no mesmo dia que Tchê Tchê, em janeiro de 2025, e também tem contrato até dezembro.



Trajetória

Tchê Tchê chegou ao Vasco em janeiro de 2025, como um dos primeiros reforços daquela temporada, com contrato de dois anos. Experiente, o volante tem passagens por clubes como Palmeiras, onde foi campeão brasileiro em 2016, Dínamo de Kiev, da Ucrânia, São Paulo, Atlético-MG e Botafogo.