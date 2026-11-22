Vasco de Colidio ainda mantém esperança por vaga na Libertadores - Matheus Lima / Vasco

Vasco de Colidio ainda mantém esperança por vaga na Libertadores Matheus Lima / Vasco

Publicado 22/11/2026 14:16



derrota do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, por 2 a 0, afeta indiretamente o Vasco. Afinal, o Brasileirão deixou de ganhar uma vaga extra na Libertadores de 2027, o que obrigará o Cruz-Maltino a pontuar mais e torcer por outros resultados, já que não há mais chance de um G-9.

Atualmente, o campeonato nacional garante apenas seis vagas, mas existe a chance de entrarem mais duas extras, a depender de Palmeiras e Grêmio. Caso o Alviverde seja campeão da Libertadores no sábado (28 de novembro), haverá um G-7.



Já o Grêmio inicialmente está classificado para a competição continental por estar na final da Copa do Brasil. Mas corre o risco de perder a vaga, caso seja rebaixado para a Série B, o que levará o Brasileirão a ter um G-8, na melhor das hipóteses.



Nove pontos em disputa para o Vasco

Para completar, o Atlético-MG segue como concorrente direto por uma das vagas: é o sétimo colocado, com 51 pontos. Desta maneira, o Vasco pode reduzir a distância para o rival para apenas um ponto se vencer o Red Bull Bragantino, neste domingo (22), às 19h30.



Inclusive, o Cruz-Maltino vai enfrentar a equipe mineira em Belo Horizonte na próxima rodada, marcada para 29 de novembro, às 19h30. Ou seja, depende de si para terminar o Brasileirão ao menos em oitavo lugar se vencer os três jogos que restam e chegar aos 56 pontos.



A atual situação no Brasileirão

O Vasco começou a 36ª rodada do Brasileirão em 10º, com 47 pontos, ainda distante do G-6. Mesmo com a derrota do Bahia em plena Fonte Nova para o Coritiba, por 1 a 0 no sábado (21), o time de Pedro Emanuel está sete pontos atrás dos baianos, que ocupam o sexto lugar com 54.

Essa diferença pode reduzir para quatro, mas faltando apenas duas rodadas para o fim. Ou seja, alcançar um G-6 é muito difícil e depende de mais dois tropeços do adversário.

Por isso, o Cruz-Maltino precisa torcer para ao menos um G-7, que é mais possível de ser alcançado. Neste caso, além de vencer seus três jogos restantes, ainda terá de torcer por ao menos uma derrota do Santos, que vive boa fase e está no oitavo lugar com 50 pontos.

Se os dois clubes empatarem na classificação do campeonato, os vascaínos levam vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, e ficam à frente. O Peixe ainda joga contra Grêmio e Botafogo, na Vila Belmiro, e encara o Vitória no Barradão.

Por outro lado, uma derrota do Vasco neste domingo praticamente acabará com o sonho de retornar à Libertadores em 2027. Neste caso, dependerá de um G-8 e de tropeços dos adversários.