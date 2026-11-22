Vasco de Colidio ainda mantém esperança por vaga na Libertadores Matheus Lima / Vasco
Sem G-9, veja como fica a missão do Vasco por vaga na Libertadores
Cruz-Maltino ainda tem boas condições de se classificar para a competição se o Brasileirão ganhar de uma a duas vagas extras
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Fora dos planos, Tchê Tchê deve deixar o Vasco ao fim do contrato
Volante não viajou para o jogo contra o Bragantino; contrato termina em dezembro, e o clube não abriu conversas por renovação
Bragantino x Vasco: onde assistir pela TV, escalações e mais
Confronto direto por uma possível vaga na Libertadores coloca frente a frente duas equipes que estão com 47 pontos no Brasileirão
Vasco cresce fora de casa e terá dois testes por vaga na Libertadores
Longe do Rio, Cruz-Maltino enfrentará dois adversários diretos na disputa por eventuais G-7, G-8 e G-9 do Campeonato Brasileiro
Vasco recebe sondagens por Sosa, mas rechaça vender argentino
Jogador, de 29 anos, chegou ao clube carioca em agosto depois de operação de R$ 38 milhões, junto ao Racing, da Argentina
Vasco mira atacante do Corinthians, que fez três no Botafogo
Representantes de Kaio César se reuniram ao menos duas vezes com o Cruz-Maltino; atacante está emprestado pelo Al Hilal até dezembro
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