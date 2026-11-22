Brenner deve ser uma das novidades na equipe titular do Vasco contra o São Paulo, amanhã, no Morumbis Dikran Sahagian / Vasco
Contratação de atacante não deve mudar situação de Brenner no Vasco
Cruz-Maltino confia que jogador, de 26 anos, poderá render melhor em sua segunda temporada com a camisa do clube carioca
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