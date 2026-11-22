Brenner deve ser uma das novidades na equipe titular do Vasco contra o São Paulo, amanhã, no Morumbis - Dikran Sahagian / Vasco

Brenner deve ser uma das novidades na equipe titular do Vasco contra o São Paulo, amanhã, no Morumbis Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 22/11/2026 15:15

A contratação do atacante Carlos Vinícius não mudará o planejamento do Vasco envolvendo Brenner. Reforço do Vasco para o começo da temporada, o jogador, de 26 anos, irá permanecer no clube carioca em 2027. O entendimento é de que Brenner irá evoluir.

O atacante, que teve passagem por São Paulo e Fluminense, chegou ao Vasco a pedido de Fernando Diniz, ex-treinador do Cruz-Maltino. A equipe desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época) pelo atacante junto à Udinese no começo no ano.

Ele foi trazido como principal nome do Vasco para a posição de centroavante, mas não deu o retorno esperado. No total, entrou em campo em 39 jogos, anotou cinco gols e deu duas assistências. Brenner não conseguir se firmar como titular absoluto do setor. Ele tem contrato até o fim de 2029.

Depois de algumas semanas de rumores, o Vasco finalmente chegou a um acordo com o atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, que defende o Grêmio. O centroavante assinou um pré-contrato com o clube carioca até o fim de 2028, com a opção de mais um ano de vínculo.

Com isso, o artilheiro deixará o Grêmio em dezembro, sem custos de transferência. O Vasco ofereceu um salário maior e também pagará luvas ao jogador e seus empresários. O acordo está assegurado mesmo se o clube gaúcho conquistar a Copa do Brasil e não ser rebaixado para a Série B, se garantindo na Libertadores de 2027. Caso, Carlos Vinicius não cumpra o acordo, ele terá de pagar uma multa milionária.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 70 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.



A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio.