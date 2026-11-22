Em duelo direto por vaga na Libertadores, o Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0 na noite deste domingo (22), no estádio Cícero de Souza Marques, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha fez o único gol da partida, que também ficou marcada por grandes chances perdidas do lado do Cruz-Maltino, com Bruno Duarte e Andrés Gómez. Ao longo dos 90 minutos, a equipe de Pedro Emanuel alternou entre momentos de controle da posse de bola e de uma postura mais defensiva.
Com o resultado, o Gigante da Colina fica na 10ª posição, com 47 pontos, enquanto a equipe paulista chega a 50 pontos e sobe ao 8º lugar. Ambos os times estão na expectativa pela final da Libertadores, pois se o Palmeiras vencer, uma nova vaga para a competição continental será aberta e o Brasileirão terá um G-7. Ainda há chance de um G-8, caso o Grêmio seja rebaixado para a Série B, pois o clube gaúcho tem uma vaga garantida por estar na final da Copa do Brasil e irá perdê-la se cair.
O Vasco volta a campo para enfrentar o Atlético-MG no próximo domingo (29), às 19h30, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, às 18h30, o Red Bull Bragantino encara o Internacional no estádio Beira-Rio. Restam duas rodadas para o fim do torneio.
O início da partida foi marcado por passes errados e desarmes dos dois lados. O Red Bull Bragantino se impôs e manteve mais a posse, mas sem grandes chances. Aos três minutos, Wallace Yan invadiu a grande área, mas a defesa vascaína fez a cobertura e a bola saiu pela linha de fundo. Na primeira finalização, aos oito minutos, Eduardo Sasha recebeu na entrada da área e chutou em cima de Léo Jardim. Depois, Ramires dominou na meia-lua e mandou com perigo à esquerda do gol do Cruz-Maltino.
Aos 13 minutos, em contra-ataque, Andrés Gómez ganhou disputa contra dois jogadores no meio-campo e disparou livre em direção a Tiago Volpi. No entanto, o atacante finalizou mal e a bola sobrou para o goleiro. O Vasco seguia com dificuldades para se manter no campo ofensivo, mas aos poucos, adiantava o posicionamento.
O Gigante da Colina quase abriu o placar em um gol contra. Aos 30 minutos, Andrés Gómez recebeu pela direita, cruzou na área e Volpi desviou; a bola bateu em Alix Vinícius e saiu por cima, passando perto do travessão. Nessa altura da partida, o Cruz-Maltino passou a ter mais posse de bola e cercar a defesa adversária. O Red Bull Bragantino, no entanto, teve uma boa chance aos 39 minutos: após cobrança de escanteio, Sasha dominou livre, mas chutou por cima. Na sequência, Cuiabano fez cruzamento rasteiro, mas a bola passou por todo mundo e Colidio não chegou a tempo para empurrar às redes.
Já nos acréscimos, o time de Pedro Emanuel perdeu uma chance inacreditável. Cuiabano ganhou disputa na esquerda e cruzou para Bruno Duarte, livre na pequena área, de cara para o gol. O atacante, no entanto, mandou no travessão.
Logo no início do segundo tempo, Andrés Gómez teve uma chance parecida à do primeiro tempo: ele saiu em velocidade em contra-ataque, mas acabou desarmado pela defesa adversária. Depois, aos 13 minutos, Ryan cobrou escanteio na segunda trave e Wallace Yan cabeceou com perigo no contrapé. Na sequência, Sasha recebeu na entrada da área e chutou, mas Thiago Mendes chegou na hora para desviar. Em seguida, no escanteio, Lucas Barbosa cabeceou com perigo.
O Red Bull Bragantino empilhava chances enquanto o Cruz-Maltino ficava preso à defesa. No entanto, o Vasco conseguiu uma boa chance: em contra-ataque, a bola ficou com Cuiabano, que dentro da área, chutou para boa defesa de Tiago Volpi. No entanto, a equipe de Bragança Paulista abriu o placar aos 20 minutos. Lucas Barbosa recebeu na direita dentro da área e cruzou; Sasha desviou perto da marca do pênalti para o fundo da rede. Alix Vinícius ainda teve outra boa chance ao cabecear nas costas de Cuiabano em levantamento na área.
Aos 37 minutos, o Vasco chegou com Andrés Gómez tabelando com Thiago Mendes; o colombiano, então, invadiu a área, mas Volpi saiu bem para fechar o ângulo. Depois, aos 43 minutos, Robert Renan recebeu o cartão vermelho por fazer falta em Isidro Pitta, que sairia na cara do gol. Apesar disso, o Cruz-Maltino ainda tentou um abafa no fim do jogo, mas sem sucesso.
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