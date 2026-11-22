Sosa disputa bola em jogo contra o Red Bull Bragantino - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Sosa disputa bola em jogo contra o Red Bull BragantinoAri Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 22/11/2026 21:50

A derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo (22) ficou marcada por uma grande chance de gol perdida pelo atacante Bruno Duarte, ainda no primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 0 a 0. Em entrevista ao 'Sportv' após o jogo, o meia Santiago Sosa reforçou o apoio ao companheiro de equipe e destacou que ele sempre se entrega pelo time.

"Sempre vamos apoiar o Bruno porque é um jogador que se entrega ao máximo, que deixa tudo, corre, põe muita atitude. Com respeito ao gol que perdeu, não tenho nada a dizer. Ele é um jogador que corre sempre e vou apoiá-lo. Ele nos deu muitos gols e hoje não converteu, mas o apoiamos sempre", disse.

O lance aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo. Cuiabano conseguiu ganhar uma disputa pela esquerda e cruzou para Bruno Duarte, livre dentro da pequena área. Mesmo sem marcação e com o goleiro Tiago Volpi já batido, o atacante chutou para cima e a bola bateu no travessão.

Apesar de apoiar o colega, Sosa reforçou como as chances perdidas fizeram falta. "Penso que estamos fazendo um bom trabalho. A partida de hoje foi muito difícil, é um estádio difícil. Perdemos chances de gol muito claras. São gols que mudam as partidas, os resultados. Estamos desconcentrados na hora de defender, lamentavelmente. E uma vez que falha, não faz o gol, é complicado reverter. A outra equipe defendeu bem."

Situação na tabela

Com o resultado, o Gigante da Colina fica na 10ª posição, com 47 pontos, enquanto a equipe paulista chega a 50 pontos e sobe ao 8º lugar. Ambos times estão na expectativa pela final da Libertadores, pois se o Palmeiras vencer, uma nova vaga para a competição continental será aberta e o Brasileirão terá um G-7.

Ainda há chance de um G-8, caso o Grêmio seja rebaixado para a Série B, pois o clube gaúcho tem uma vaga garantida por estar na final da Copa do Brasil e irá perdê-la se cair.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Atlético-MG no próximo domingo (29), às 19h30, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, às 18h30, o Red Bull Bragantino encara o Internacional no estádio Beira-Rio. Restam duas rodadas para o fim da competição e o Cruz-Maltino ainda busca garantir o seu lugar no maior torneio do continente.