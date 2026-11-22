Sosa disputa bola em jogo contra o Red Bull BragantinoAri Ferreira / Red Bull Bragantino
Sosa defende Bruno Duarte por gol perdido: 'Ele se entrega ao máximo'
Atacante perdeu chance de colocar o Vasco na frente no jogo com o Bragantino, mas mesmo livre e sem goleiro, chutou por cima da trave
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Vasco desperdiça chances e perde para Bragantino no Brasileirão
Eduardo Sasha marcou pela equipe paulista em duelo de times que disputam vaga na Libertadores; Cruz-Maltino permanece na 10ª colocação
Contratação de atacante não deve mudar situação de Brenner no Vasco
Cruz-Maltino confia que jogador, de 26 anos, poderá render melhor em sua segunda temporada com a camisa do clube carioca
Sem G-9, veja como fica a missão do Vasco por vaga na Libertadores
Cruz-Maltino ainda tem boas condições de se classificar para a competição se o Brasileirão ganhar de uma a duas vagas extras
Fora dos planos, Tchê Tchê deve deixar o Vasco ao fim do contrato
Volante não viajou para o jogo contra o Bragantino; contrato termina em dezembro, e o clube não abriu conversas por renovação
Bragantino x Vasco: onde assistir pela TV, escalações e mais
Confronto direto por uma possível vaga na Libertadores coloca frente a frente duas equipes que estão com 47 pontos no Brasileirão
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