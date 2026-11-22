Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensa - Dikran Sahagian / Vasco

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 22/11/2026 22:45 | Atualizado 22/11/2026 22:45

O técnico Pedro Emanuel admitiu, em entrevista coletiva após a derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo (22) , que o objetivo de se classificar à Libertadores ficou "muito mais difícil". Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece na 10ª posição, com 47 pontos. Além da necessidade de pontuar nas últimas duas rodadas, o Gigante da Colina ainda acompanha o desfecho da Libertadores e da Copa do Brasil com a expectativa do número de vagas à competição continental aumentar.

"Hoje, mais uma vez, fizemos um jogo de desgaste, que é a nossa forma de jogar, intensa, agressiva. Acho que é isso somente que tenho a apontar aos jogadores: a forma como nós entramos no jogo contra um adversário por um lugar que pode dar as competições internacionais, nomeadamente a Libertadores. Mas isso é uma expectativa criada por esta equipe. Se fosse perguntar um mês atrás, nosso torcedor diria que 'não queremos rebaixamento'. 'Vamos abdicar das copas'. E isso é normal, faz parte. Vamos alimentando aquilo que são as expectativas", disse.

"Conseguimos concretizar o primeiro objetivo, e nos fez alimentar o outro objetivo [de classificar à Libertadores], que não está descartado, mas se tornou muito mais difícil. Não tenho desilusão nenhuma nesse sentido. Perdemos porque jogamos para ganhar. O Bragantino entra melhor no segundo tempo, nos empurra para trás, mas não tem oportunidades flagrantes. Surge um gol em uma envolvência normal, em que há um cruzamento, uma segunda ação e estamos 'desposicionados'", destacou.

Pedro Emanuel também afirmou que o time não entrou de uma forma agressiva e que o gol do Red Bull Bragantino surgiu de uma circunstância do jogo.

"A primeira oportunidade de gol foi do Bragantino. Não concretizaram, nós equilibramos o jogo e tivemos duas oportunidades flagrantes para fazer o gol. Uma pelo Andrés [Gómez], outra pelo Bruno [Duarte]. Não concretizamos. Quem marcasse em um jogo tão equilibrado como este teria uma vantagem gigante para concretizar os três pontos. Infelizmente, não nos aconteceu o que aconteceu no jogo com o Internacional, em que nós tivemos quatro oportunidades e fizemos dois gols, mesmo não tendo feito um jogo fantástico", argumentou.

Calculadora na mão

O Vasco joga contra o Atlético-MG no próximo domingo (29) e o Vitória no dia 2 de dezembro pelas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O Gigante da Colina ainda aguarda a final da Libertadores, pois se o Palmeiras vencer, uma nova vaga para a competição continental será aberta e o Brasileirão terá um G-7. Ainda há chance de um G-8, caso o Grêmio seja rebaixado para a Série B, pois o clube gaúcho tem uma vaga garantida por estar na final da Copa do Brasil e irá perdê-la se cair.