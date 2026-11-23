Bruno Duarte em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Bruno Duarte em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/11/2026 09:26

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O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o confronto ainda estava empatado por 0 a 0. Cuiabano ganhou uma disputa pela esquerda, foi no fundo e cruzou. O centroavante, livre na pequena área, carimbou o travessão. O goleiro já tinha ficado pelo caminho.



“Quero pedir desculpas aos torcedores, aos meus companheiros. Foi uma infelicidade imensa. Cuiabano cruzou forte e bem. Estava muito confiante, achava que ia fazer o gol, só parei o pé e tive a infelicidade de acertar a trave. No momento, é frustrante demais”, iniciou o jogador, na zona mista.



“Trabalhamos a semana toda para fazer as coisas bem, chegar no jogo e fazer o gol. Quando acontecem lances como esse, ficamos muito tristes e desiludidos. Os grandes também erram. É levantar a cabeça, trabalhar ainda mais e focar no próximo jogo”, complementou. O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o confronto ainda estava empatado por 0 a 0. Cuiabano ganhou uma disputa pela esquerda, foi no fundo e cruzou. O centroavante, livre na pequena área, carimbou o travessão. O goleiro já tinha ficado pelo caminho.“Quero pedir desculpas aos torcedores, aos meus companheiros. Foi uma infelicidade imensa. Cuiabano cruzou forte e bem. Estava muito confiante, achava que ia fazer o gol, só parei o pé e tive a infelicidade de acertar a trave. No momento, é frustrante demais”, iniciou o jogador, na zona mista.“Trabalhamos a semana toda para fazer as coisas bem, chegar no jogo e fazer o gol. Quando acontecem lances como esse, ficamos muito tristes e desiludidos. Os grandes também erram. É levantar a cabeça, trabalhar ainda mais e focar no próximo jogo”, complementou.

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Sosa saiu em defesa de Bruno Duarte

Meio-campista do Vasco, Santiago Sosa fez questão de incentivar Bruno Duarte: “Sempre vamos apoiá-lo. É um jogador que se entrega ao máximo, que deixa tudo dentro de campo. Corre, põe muita atitude. Com respeito ao gol que perdeu, não tenho nada a dizer. Ele já nos deu muitos gols”.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Vasco está na 10ª posição, com 47 pontos. Ficou mais difícil, mas o sonho é conseguir uma classificação para a Libertadores de 2027. Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, pode aumentar até para oito, a depender dos resultados nesta reta final de temporada.



Para o Cruz-Maltino, conquistar a vaga seria um grande alento para fechar o ano depois das dramáticas eliminações para Boca Juniors e Palmeiras, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil – ambas diante da torcida, que lotou as arquibancadas para apoiar os jogadores.

Os últimos jogos do Vasco em 2026



Agora, o Vasco iniciará a preparação para enfrentar o Atlético-MG, domingo (29). O jogo será às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Cruz-Maltino terá o Vitória pela frente, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, em São Januário.