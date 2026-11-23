Carlos Vinicius é um dos principais jogadores do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinicius é um dos principais jogadores do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 23/11/2026 12:13

Acertado com o Vasco para 2027 , Carlos Vinícius garantiu dedicação máxima ao Grêmio nesta reta final de temporada. O fato de ter assinado um pré-contrato com o Cruz-Maltino mexeu com o emocional do atacante, mas não mudará o foco em ajudar o Tricolor Gaúcho em 2026. As informações são da 'ESPN'.

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O centroavante, inclusive, jamais cogitou pedir para não entrar em campo nos últimos compromissos do ano. O objetivo é ajudar o clube a fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, é o 18º colocado na tabela, com 38 pontos – dois a menos do que o Corinthians, o primeiro time fora da zona da degola.



Mesmo com dores musculares, Carlos Vinícius estará à disposição do Grêmio e tem tudo para ser titular no duelo com o Santos, nesta segunda-feira (23). A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 36ª rodada da competição nacional. O centroavante, inclusive, jamais cogitou pedir para não entrar em campo nos últimos compromissos do ano. O objetivo é ajudar o clube a fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, é o 18º colocado na tabela, com 38 pontos – dois a menos do que o Corinthians, o primeiro time fora da zona da degola.Mesmo com dores musculares, Carlos Vinícius estará à disposição do Grêmio e tem tudo para ser titular no duelo com o Santos, nesta segunda-feira (23). A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 36ª rodada da competição nacional.

Chance de ser campeão pelo Grêmio

Além do drama no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está na decisão da Copa do Brasil. O adversário do Tricolor Gaúcho na disputa pelo troféu será o Palmeiras, dia 6 de dezembro, no Mané Garrincha. Sendo assim, conquistar o título é mais uma meta de Carlos Vinícius antes de deixar o clube.

O acordo para defender o Vasco

Carlos Vinícius assinou um pré-contrato com o Vasco até dezembro de 2028, com opção de extensão do vínculo por mais um ano. A chegada de um atacante era uma das prioridades da diretoria para a temporada que vem. Em 2026, o centroavante fez 23 gols e deu duas assistências em 56 jogos pelo Grêmio, sendo 49 entre os titulares.

E a situação do Vasco?



Diferentemente do Grêmio, o Vasco já conseguiu respirar e ganhou maior tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição na tabela. A situação não é simples, mas o sonho é conseguir uma classificação para a Libertadores de 2027.



Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, pode aumentar até para oito, a depender dos resultados nesta reta final de temporada.



Para o Gigante da Colina, conquistar a vaga seria um grande alento para fechar o ano depois das dramáticas eliminações para Boca Juniors e Palmeiras, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil – ambas diante da torcida, que lotou as arquibancadas para apoiar os jogadores.