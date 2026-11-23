Spinelli não tem mais chances com Pedro Emanuel no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Spinelli não tem mais chances com Pedro Emanuel no VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/11/2026 12:47

aproveitou as críticas ao setor para desabafar sobre a falta de oportunidades do argentino.

O Vasco viu seus atacantes falharem na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no domingo (22) e ainda tem que lidar com insatisfação de quem não está jogando. No dia seguinte da partida, a mulher de Claudio Spinelli, Cielo Lopez,

Spinelli ficou fora dos últimos oito jogos do Cruz-Maltino, sem nem sequer ficar entre os relacionados. Ele não joga há um mês, desde a eliminação da semifinal da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, em 20 de outubro.



"Merece respeito. Para mim, e para aqueles de nós que sabemos o quão profissional você é", escreveu Cielo Lopez em postagem nos stories do Instagram, com uma montagem do marido comemorando gols pelo Vasco.



Concorrência aumentou no ataque



Spinelli é o segundo atacante do elenco vascaíno com mais gols marcados em 2026, sete, atrás apenas de Andrés Gómez, com oito. Entretanto, o centroavante argentino viu a concorrência aumentar com as chegadas de Bruno Duarte e Colidio, que podem fazer a função, assim como Brenner, David e Marino.



Até mesmo Loide Augusto passou a ganhar espaço no banco de reservas nas últimas partidas.



"Cansada deles olhando sem dizer nada, estou cansada de injustiças. Pessoas que me perguntam o que acontece de ele não estar jogando, e eu sem poder dar uma resposta a eles. Também pessoas ingratas, que falam porque é grátis, que esquecem que este ano o atacante do Vasco com mais gols foi o Claudio", escreveu em outra postagem a mulher do jogador, esquecendo-se de André Goméz.



Fora dos planos de Pedro Emanuel nesta reta final de temporada, Spinelli não será aproveitado em 2027 num primeiro momento, apesar de ter três anos de contrato. A ideia da diretoria é tentar negociá-lo para abrir espaço no elenco, que já contará com o reforço de Carlos Vinícius, do Grêmio.



"Somente Deus e aqueles de nós que te amam sabemos o quanto você é disciplinado, dedicado e

profissional como pessoa e como jogador. A entrega que você tem todos os dias para tudo o que faz. O mínimo que você merece é respeito e valor", completou o desabafo Cielo López.

O desempenho de Spinelli no Vasco



O centroavante argentino foi contrato no início de fevereiro junto ao Independiente del Valle e chegou para ser o substituto de Vegetti. Entretanto, não conseguiu se firmar nem repetir o desempenho goleador que apresentou no time equatoriano.



Foram sete gols marcados em 37 partidas. Chama a atenção, entretanto, o fato de Spinelli ter balançado redes cinco vezes em jogos de Copas Sul-Americana e do Brasil (contra Paysandu, Audax Italiano, duas vezes, Independiente Medellín e Olimpia), uma nas quartas do Campeonato Carioca (contra o Volta Redonda) e apenas uma no Brasileirão (contra o Fluminense).