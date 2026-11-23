Johan Rojas foi o primeiro reforço do Vasco para 2026, mas não engrenou na temporada - Dikran Sahagian / Vasco

Johan Rojas foi o primeiro reforço do Vasco para 2026, mas não engrenou na temporadaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 23/11/2026 16:15

iniciou a reformulação do elenco para 2027, com a liberação de jogadores que estão fora dos planos e não terão contratos renovados.

O Vasco já, com a liberação de jogadores que estão fora dos planos e não terão contratos renovados. Carlos Cuesta foi o primeiro a sair e agora é a vez de Johan Rojas ser anunciado que não joga mais em 2026.

Em comunicado, o Cruz-Maltino informou que o meia colombiano foi liberado para "resolver problemas pessoais" em seu país. Como ele estava emprestado e fora dos planos, a diretoria optou por antecipar a saída, já que não vai pagar os 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões) previstos em contrato para a compra.

O jogador perdeu espaço desde a chegada de Pedro Emanuel, por causa das características de jogo. Foram apenas sete partidas disputadas depois da Copa do Mundo, muito diferente de seu início pelo Vasco, quando foi titular e chegou a empolgar durante o Campeonato Carioca, sendo apontado para suprir a saída de Coutinho durante a temporada.



Situação diferente de Cuesta, que ganhava chances como titular, mas virou desfalque pela necessidade de operar uma lesão no quadril. Como o clube não pretendia exercer a compra, ele também foi liberado antes do fim do contrato de empréstimo para retornar ao Galatasaray, da Turquia.



Outras saídas do Vasco



volante tem vínculo até o fim do ano e já sabe que está fora dos planos, já que não foi procurado para tratar de renovação.

A barca vascaína ainda conta com mais nomes para zarpar, como de Tchê Tchê . Oe já sabe que está fora dos planos, já que não foi procurado para tratar de renovação.

Inclusive, o jogador ficou fora dos relacionados da última partida, na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. Isso porque está perto de alcançar o número mínimo de partidas estipulado em uma cláusula do contrato para a renovação automática.



Quem também está fora dos planos para 2027 é Claudio Spinelli, mas seu caso é diferente. Contratado em fevereiro de 2026, ele assinou por três anos e precisa ser negociado.

O atacante argentino não atua há um mês, desde a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana, para o Boca Juniors. Desde então, não foi relacionado para os oito jogos disputados pelo Vasco no período.



e sua mulher, Cielo López, desabafar nas redes sociais nesta segunda-feira. Elachamou de injustiça e sem explicação.

A situação gera desconforto, a ponto dnesta segunda-feira. Ela criticou a falta de oportunidades do marido , o que

De todos os atacantes do Vasco, Spinelli é o segundo com mais gols na temporada. Foram sete, um a menos do que Andrés Gómez, enquanto o artilheiro do elenco é Puma Rodríguez, com 10.



