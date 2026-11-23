Equipe feminina de aldeia indígena patrocinada por Cuiabano do Vasco - Reprodução/X @pedrocobales_

Equipe feminina de aldeia indígena patrocinada por Cuiabano do VascoReprodução/X @pedrocobales_

Publicado 23/11/2026 18:09

Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco , bancou a confecção completa de uniformes para uma equipe masculina e outra feminina que participaram de torneio amador de society em Nova Xavantina, no Mato Grosso, estado de origem do atleta. Todos os integrantes que receberam a doação faziam parte da aldeia Höiwaprédzawi.

Por conta da ação social feita pelo jogador, as equipes decidiram homenageá-lo botando seu rosto no escudo e também escolhendo o nome das equipes como "Cuiabano", apelido do jogador cruz-maltino. Veja abaixo:

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O jovem jogador, de 23 anos, vive atualmente a melhor fase de sua carreira, sendo titular absoluto no Vasco, equipe na qual está emprestado pelo Nottingham Forest. Com o fim da temporada se aproximando, o defensor se divide entre sondagens do mercado europeu e o forte interesse do Cruz-Maltino em comprá-lo em definitivo.

Nesta temporada, disputou 39 jogos, com um gol marcado e seis assistências. Apesar de ser um lateral, ele atua como um ala, contribuindo muito para o setor ofensivo do Vasco e potencializando o esquema do treinador Pedro Emanuel.

Carreira do jogador

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Cuiabano foi revelado pelo Grêmio e pouco depois se transferiu para o Botafogo. No clube carioca, se destacou e participou do ano mágico de 2024, sendo coroado como campeão do Brasileirão e da Libertadores.

Suas atuações trouxeram holofote internacional, o que culiminou em sua ida para o Nottingham Forest, da Inglaterra, no ano seguinte, por cerca de 8 milhões de euros. Sem sequer atuar pela equipe principal na Premier League, ele voltou ao Botafogo por empréstimo no segundo semestre daquele ano. No início de 2026, foi emprestado novamente, só que dessa vez para o Vasco.

Agora, apesar de já ter demonstrado desejo de seguir na equipe de São Januário, Cuiabano vive a incerteza de qual será seu clube na próxima temporada. O Cruz-Maltino tem uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 62 milhões), mas esperava conseguir negociar o valor com os ingleses, oferencendo uma quantia mais baixa.

Contudo, a chegada da concorrência europeia está dificultando o negócio e elevando as cifras que seriam necessárias para a compra em definitivo, causando indefinição sobre o futuro do jogador.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo