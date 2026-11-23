Equipe feminina de aldeia indígena patrocinada por Cuiabano do VascoReprodução/X @pedrocobales_
Cuiabano, do Vasco, doa uniformes para times de aldeia indígena
Lateral-esquerdo é nascido no Mato Grosso e bancou o material completo de duas equipes em torneio amador promovido pelos locais
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