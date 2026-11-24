Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/11/2026 08:55 | Atualizado 24/11/2026 22:16

Técnico do Vasco , Pedro Emanuel precisará fazer mudanças na defesa para enfrentar o Atlético-MG, no próximo domingo (29). Isso porque Paulo Henrique e Robert Renan terão de cumprir suspensão automática e não estarão à disposição para entrar em campo pelo Cruz-Maltino.

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Os dois foram advertidos na



Já o zagueiro foi expulso quase nos acréscimos, por cometer falta em Isidro Pitta e destruir uma chance clara de gol do Massa Bruta. O vermelho foi bem contestado por parte do Gigante da Colina. Os dois foram advertidos na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino , domingo (22), no Cícero de Souza Marques, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito levou o terceiro cartão amarelo no decorrer do segundo tempo.Já o zagueiro foi expulso quase nos acréscimos, por cometer falta em Isidro Pitta e destruir uma chance clara de gol do Massa Bruta. O vermelho foi bem contestado por parte do Gigante da Colina.

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A tendência é que Puma Rodríguez e Lucas Freitas sejam os escolhidos do comandante português para começar entre os titulares diante do Galo. A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada da competição nacional. A tendência é que Puma Rodríguez e Lucas Freitas sejam os escolhidos do comandante português para começar entre os titulares diante do Galo. A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada da competição nacional.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Vasco ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. A situação não é simples, mas o sonho é conseguir uma classificação para a Libertadores de 2027. Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, pode aumentar até para oito, a depender dos resultados nesta reta final de temporada.

Vaga na Libertadores seria alento depois de traumas



Para o Vasco, conquistar uma vaga na Libertadores seria um grande alento para fechar o ano depois das dramáticas eliminações para Boca Juniors e Palmeiras, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil – ambas diante da torcida, que lotou as arquibancadas para apoiar os jogadores.



No torneio continental, o Cruz-Maltino superou os Xeneizes por 1 a 0, na Bombonera, mas saiu derrotado no Maracanã, por 3 a 1. Depois, na competição nacional, perdeu a ida por 1 a 0, no Nubank Parque, e ganhou a volta por 2 a 1, em São Januário. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor.

Foco nos últimos jogos de 2026

O Vasco espera encerrar a temporada com o pé direito. Além do Atlético-MG, o Cruz-Maltino terá pela frente o Vitória, dia 2 de dezembro (uma quarta-feira), às 21h30, em São Januário.