Derrota para o Red Bull Bragantino complicou demais o sonho de Libertadores do Vasco de Colidio - Ari Ferreira/RB Bragantino

Derrota para o Red Bull Bragantino complicou demais o sonho de Libertadores do Vasco de Colidio Ari Ferreira/RB Bragantino

Publicado 24/11/2026 10:54

depende de uma série de combinações de resultados no Brasileirão e fora dele para ter alguma esperança.

O Vasco se complicou bastante na luta por uma vaga na Libertadores de 2027. Com a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino , o Cruz-Maltino agorapara ter alguma esperança.

Além de olhar para Atlético-MG, Santos e Red Bull Bragantino, adversários diretos nessa disputa, o clube também precisa que o campeonato tenha um G-7 ou um G-8. Isso porque o time vascaíno já não tem mais chances de alcançar o Bahia, sexto colocado.



Os cenários para o Vasco ir à Libertadores



Vencer as duas partidas que restam no Brasileirão não é mais suficiente ao Vasco para terminar em sétimo ou oitavo lugar. Em 10º e com a possibilidade de chegar a 53 pontos no máximo, será preciso torcer para muitos tropeços de seus adversários.



Como se classificar em sétimo lugar



Primeiro, o G-6 precisa virar G7, o que acontecerá se Palmeiras for campeão da Libertadores ou Grêmio acabar rebaixado no Brasileirão (fará o clube gaúcho perder a vaga da final da Copa do Brasil).



Além disso, o Vasco precisa vencer o confronto direto contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e depois o Vitória, em São Januário. Se não bastasse, a equipe mineira não pode vencer seus dois jogos restantes: em casa contra o Corinthians, na quarta-feira (25) pela 36ª rodada, e o Bahia, como visitante no dia 2.



E tem mais: o Bragantino também não pode sair vitorioso em nenhum de seus dois compromissos, contra Internacional, no Beira-Rio, e Fluminense, em casa. Assim como o Santos só pode somar no máximo três pontos contra Vitória, no Barradão, e Botafogo, na Vila Belmiro.



Esta difícil combinação fará com que o Vasco termine à frente dos três adversários e se garanta em sétimo lugar.



A combinação necessária em caso de G-8



O Vasco também tem a possibilidade de terminar em oitavo lugar no Brasileirão e ir para a Libertadores. Neste caso, tanto o Palmeiras precisa ser campeão continental quanto o Grêmio tem que ser rebaixado no Brasileirão.



Além disso, a combinação de resultados de Santos, Atlético-MG e Bragantino é praticamente a mesma. A diferença é que há a necessidade de que dois dos três adversários tenham tropeços que os façam ficar atrás do Cruz-Maltino.



Há ainda uma outra chance mais remota, que é a classificação mesmo sem conquistar os seis pontos nas duas últimas rodadas. Neste caso, o Vasco conseguirá no máximo o oitavo lugar caso empate com o Atlético-MG e supere o Vitória, o Bragantino perca seus dois jogos, e o Santos some apenas mais um ponto.



Já se perder um dos dois jogos que restam, o Vasco não terá mais chance de vaga na Libertadores.