Eric Ramires em campo pelo Bragantino - Divulgação / Bragantino

Eric Ramires em campo pelo BragantinoDivulgação / Bragantino

Publicado 24/11/2026 16:20

A temporada de 2026 ainda não acabou , mas o Vasco já busca reforços para o ano que vem. De acordo com informações do jornalista Joel Silva, o Cruz-Maltino tem interesse na contratação de Eric Ramires, de 26 anos, que defende o Bragantino.

O jogador é versátil e atua como meia-central, mas também como volante e até como armador. O entendimento do Vasco é que Eric pode ser um reforço importante para somar no elenco e também disputar vaga de titular na próxima temporada.

A negociação, porém, não deverá ser muito fácil para os cariocas. Eric Ramires tem contrato com o Bragantino até o fim de 2028. Além disso, o jogador tem uma multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros (R$ 319,49 milhões).

Nascido em Salvador, Eric Ramires começou sua carreira no Bahia, teve uma passagem por empréstimo pelo Basel, da Suíça, e foi negociado com o clube paulista em 2021. O valor pago foi de R$ 12 milhões por 70% dos direitos econômicos do meia.

No total, pelo Bragantino, Eric entrou em campo em 257 partidas, anotou 17 gols e deu 15 assistências. Na atual temporada, ele atuou em 42 jogos, balançou as redes em duas vezes e foi "garçom" em duas.

Planejamento para 2027

O Vasco já iniciou o seu planejamento para a próxima temporada e tem seu primeiro reforço. O atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, assinou um pré-contrato de dois anos com o Cruz-Maltino e será a principal opção para a camisa 9 em 2027. O atleta, que defende o Grêmio, irá assinar sem custos adicionais pelo clube de São Januário.

Além dele, o Vasco também negocia com o volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, que defende o Goiás. O Cruz-Maltino tem a concorrência do Flamengo. O Esmeraldino rejeitou algumas propostas do clube de São Januário e a negociação segue em compasso de espera.

O Cruz-Maltino também deseja a contratação de um goleiro e tem Tiago Volpi, do Bragantino, como principal alvo. Outros nomes como Santos, ex-Flamengo e atualmente no Athletico-PR, Lucas Arcanjo, do Vitória, e João Paulo, do Santos, também vem sendo observados.

Além disso, os cariocas também se movimentam para manter atletas valorizados. A primeira permanência selada é do zagueiro Robert Renan. O Cruz-Maltino efetuou sua opção de compra junto ao Zenit por 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 51,91 milhões) e manterá o atleta, que foi peça fundamental, como parte do grupo em 2027.

Além de Robert Renan, o Vasco já demonstrou o interesse de comprar Cuiabano. Porém, ainda existe alguns ajustes. O Cruz-Maltino sinalizou com 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 45,43 milhões). A opção de compra é no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,89 milhões). O Nottingham Forest não aceitou a primeira proposta, mas admite flexibilizar a liberação do lateral-esquerdo.