Bart, o guardião da memória do Vasco - Arquivo pessoal

Bart, o guardião da memória do VascoArquivo pessoal

Publicado 26/11/2026 07:00 | Atualizado 26/11/2026 11:04

Bartolomeu Ferreira da Silva, ou apenas Bart, é conhecido por preservar a memória do Vasco com carinho raro. De guardião do Candinho, local onde o Cruz-Maltino foi fundado, a torcedor declarado do clube, ele é uma das tantas figuras icônicas da torcida vascaína. Porém, seu coração tem espaço reservado para outra paixão: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente reeleito do Brasil.

Nas últimas semanas, amigos e colegas de Bart têm feito doações e até uma vaquinha para dar ao vigia o "presente de Natal" de acompanhar a última posse de Lula, em Brasília, no dia 5 de janeiro de 2027. Sobrevivente na luta contra o câncer e exemplo de amor à vida, o vascaíno carrega história que cativa torcedores no Rio.



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Guardião da memória do Vasco



Bart é guardião do Centro Cultural Cândido José de Araújo, conhecido como Candinho, batizado em homenagem ao primeiro presidente negro do Vasco. Foi neste local, na Rua Sacadura Cabral, na Gamboa, que o clube foi fundado em 1898. Após período desativado, o espaço foi reinaugurado por torcedores em 2024 e conta com o vigia a postos, em um exercício semanal da paixão que ele sente pelo Cruz-Maltino.



"Esse amor veio desde criança. Meus pais se conheceram na Barreira (do Vasco). Eu tive o prazer de batizar meus filhos e meus netos na capela do Vasco. Então, eu sou vascaíno há 65 anos. É um amor internacional, é um amor eterno. O Vasco é minha vida", diz Bart, em entrevista ao O DIA.

Origem do carinho por Lula

Além do Vasco, Bart nutre enorme carinho por Lula, político que vê como um "símbolo mundial de luta e igualdade". Esta admiração surgiu de seu pai, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) durante anos, autor de ensinamentos que o guardião leva para a vida toda.

"Meu pai trabalhou muitos anos na CSN, e ele foi uma pessoa que sempre lutou pela igualdade de todos. Eu aprendi isso com ele: saber respeitar as pessoas. Tanto é que, aqui, os torcedores dos outros times me respeitam, gostam de mim. Tem o quinto batalhão aqui (perto do Candinho), os policiais sabem da minha posição política de esquerda e me respeitam", comenta Bart.

Passagens para Brasília foram presente

Fã de carteirinha, Bart acompanhou as três posses do atual presidente, em 2003, 2007 e 2023. Para reverenciar o político em sua última consagração, o guardião chegou a Talles Lopes, diretor e um dos idealizadores da reinauguração do Candinho, com o pedido de um "presente de Natal". Sem pensar duas vezes, o cientista social, que também é co-fundador do perfil Mídia Ninja, atendeu.



"Pedi a ele um presente de natal que seria para minha vida toda: ir à posse do Lula. Ele não pensou duas vezes. Comprou o ônibus leito-cama para eu ir, passagem de ida e volta. Vai ser um dos maiores presentes da minha vida, se Deus quiser", relata o guardião.

Bart explica que embarcará no dia 26 de dezembro, e ficará hospedado na casa de apoiadores do Mídia Ninja, em Brasília, entre os dias 27 e 6 de janeiro. Para ele, a viagem será um momento de aproveitar ao máximo. "Curtir tudo que eu puder. Como dizia Gonzaguinha: ‘Viver e não ter a vergonha de ser feliz’”, projeta, animado.

Bart tem história de superação

Com passagens garantidas, Bart conta com o apoio de vaquinha promovida por amigos para cobrir gastos de alimentação e transporte em Brasília. Tratando uma hérnia de disco, o guardião não consegue trabalhar todos os dias, e admite que a economia está "meio capenga" às vésperas da viagem.

Além do problema na coluna, o vigia vinha lutando contra um câncer de próstata. Porém, após cerca de 15 sessões de rádio e quimioterapia, ele conseguiu vencer a doença. A notícia veio à tona no último fim de semana.

"Nunca me entreguei porque sempre amei viver. Eu já perdi minha esposa para o câncer e, há três anos e meio, perdi um filho de 22 anos em acidente de moto. Perdi meus pais. Então, para mim, Natal e Ano Novo é só saudades. E essa posse do Lula veio para me dar mais força para continuar lutando. O Vasco nem se fala. São minhas paixões", compartilha Bart.

Expectativas altas para a posse



Pouco mais de um mês antes da viagem, Bart já transborda em ansiedade ao projetar a última posse de Lula. Com a ajuda de amigos e funcionários do Candinho, o guardião mal pode esperar para realizar o sonho de prestigiar o político pela última vez em Brasília.

"A expectativa é a maior. Eu me emociono demais com isso porque ele (Lula), para mim, é um cara eterno. Vai ser eterno na minha vida. Ele está com 81 anos e eu estou com 65. Vou realizar meu sonho de ver a última posse dele", completa.

Informações sobre a vaquinha

Doações via Pix

CPF: 22577688172

Bartolomeu Ferreira da Silva