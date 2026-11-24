Carlos Cuesta em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Carlos Cuesta em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 24/11/2026 16:30

"O Vasco da Gama informa que liberou o zagueiro Carlos Cuesta das últimas atividades da temporada. O Clube deseja sucesso na sequência da carreira do atleta", publicou o clube.

Carlos Cuesta foi contratado pelo Vasco no meio do ano passado. O zagueiro chegou por empréstimo com opção de compra no valor de 5,7 milhões de euros (cerca de R$ 34,6 milhões). No início do ano, o Cruz-Maltino renovou o empréstimo até o fim deste ano, mas decidiu não exercer o direito de comprá-lo e devolvê-lo ao Galatasaray, da Turquia.

Titular com Fernando Diniz, Carlos Cuesta perdeu espaço com a chegada de Pedro Emanuel. Além disso, o jogador sofreu uma lesão no quadril e não joga desde o dia 12 de setembro, quando entrou em campo na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, pelo Brasileirão. A previsão é que o defensor retorne aos gramados entre abril e maio de 2027.

Diante do problema físico e das chegadas recentes para o sistema defensivo, a diretoria decidiu não exercer a opção de compra. No total, Carlos Cuesta entrou em campo pelo Vasco em 48 partidas, anotou três gols e deu duas assistências. O zagueiro foi titular em boa parte da passagem, ao lado de Robert Renan na defesa, mas caiu de rendimento e teve problemas com lesões ao longo de 2026.

Além disso, o Vasco também avalia realizar uma pequena reformulação para a próxima temporada, incluindo a redução de jogadores estrangeiros. Atualmente, o clube tem 12 gringos no elenco e estuda a saída de pelo menos quatro. Também fora dos planos, o meia colombiano Johan Rojas também será devolvido ao Monterrey, do México . Há a expectativa pela saída de outros nomes como Loide Augusto e Claudio Spinelli.

Com chances remotas de disputar a Libertadores na próxima temporada e sem risco de rebaixamento, o Vasco deve apenas cumprir a tabela nas últimas duas rodadas do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (29), às 19h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 37ª rodada. Por fim, enfrenta o Vitória, dia 2, às 21h30, em São Januário, pela última rodada.