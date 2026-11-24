Carlos Cuesta em treino do VascoMatheus Lima/Vasco
Vasco libera Cuesta das últimas atividades do ano e confirma saída
Zagueiro, de 27 anos, não está nos planos para a próxima temporada e já havia voltado à Europa para tratar uma lesão no quadril
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Vasco tem interesse em meia do Bragantino para a próxima temporada
Jogador foi comprado pelo clube paulista em 2021; em 2026, ele entrou em campo em 42 partidas, fez dois gols e deu duas assistências
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